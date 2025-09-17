Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wird die US-Notenbank Federal Reserve erstmals seit Monaten den Leitzins senken? (Archivfoto)
Wird die US-Notenbank Federal Reserve erstmals seit Monaten den Leitzins senken? (Archivfoto)
Wirtschaft
US-Notenbank erhöht Konjunkturprognose für 2025
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch im Juni war die Fed bei ihrer Prognose pessimistischer. Nun zeigt sie sich wieder etwas hoffnungsvoller.

Washington.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) rechnet in diesem Jahr nun doch mit einem höheren Wirtschaftswachstum als zuletzt. Für dieses Jahr geht die Zentralbank mittlerweile von einem Plus von 1,6 Prozent aus, wie sie in Washington mitteilte. Bei der vorigen Prognose im Juni hatte die Fed ihre Konjunkturerwartung noch nach unten auf 1,4 Prozent korrigiert.

Bei der Inflationsrate rechnet die Fed weiter mit 3,0 Prozent. (dpa)

