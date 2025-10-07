Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Fällt das "Schnitzel" fürs Veggie-Regal weg, müsste Rügenwalder Mühle viele Produkte neu benennen. (Symbolbild)
Fällt das "Schnitzel" fürs Veggie-Regal weg, müsste Rügenwalder Mühle viele Produkte neu benennen. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Wirtschaft
Veggie-"Schnitzel" vor dem Aus? Rügenwalder Mühle warnt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fällt das "Schnitzel" fürs Veggie-Regal weg? Der Hersteller Rügenwalder Mühle warnt vor einer Abstimmung im EU-Parlament vor den Folgen eines Namensverbots - und müsste rund 60 Produkte umgestalten.

Bad Zwischenahn/Straßburg.

Dürfen pflanzliche Produkte bald nicht mehr "Schnitzel" oder "Wurst" heißen? Der Lebensmittelhersteller Rügenwalder Mühle warnt angesichts einer Abstimmung im EU-Parlament vor erheblichen Folgen. "Die kurzfristigen Umstellungskosten schätzen wir auf einen einstelligen mittleren Millionenbetrag", sagte eine Unternehmenssprecherin. Betroffen wären rund 60 Produkte, deren Namen und Verpackungen neu gestaltet werden müssten.

Rügenwalder ist nach eigenen Angaben Marktführer im Bereich veganer und vegetarischer Ersatzprodukte. Nach Einschätzung des Unternehmens könnten durch eine entsprechende EU-Regelung auch zweistellige Millionenbeträge im Jahr verloren gehen, weil bis zu 20 Prozent der Neukäufer abspringen könnten.

Am Mittwoch stimmt das EU-Parlament über einen Bericht ab, in dem ein Änderungsantrag vorsieht, Begriffe wie "Steak", "Schnitzel", "Hamburger" und "Wurst" künftig ausschließlich für Lebensmittel tierischen Ursprungs zuzulassen. Damit wären Bezeichnungen wie "Tofu-Wurst" oder "Soja-Schnitzel" tabu. Damit ein Verbot endgültig wird, muss auch eine Mehrheit der EU-Staaten zustimmen.

Rügenwalder verweist auf Sellerie-Schnitzel

Rügenwalder Mühle hält die Pläne für den falschen Weg. Die Sprecherin sagte, Fleischbegriffe seien für Verbraucher eine wichtige Orientierung, weil sie etwa wüssten, was sie geschmacklich erwarte. "Schnitzel ist nicht Verbrauchertäuschung, wenn kein Fleisch drin ist." Wenn Hersteller dagegen gezwungen wären, Fantasienamen zu erfinden, könnte das die Verbraucher nach ihrer Einschätzung sogar noch mehr verwirren.

Als Beispiel verwies sie darauf, dass es das Sellerie-Schnitzel seit mehr als 150 Jahren in der deutschen Küche gebe. Sie glaube nicht, dass Menschen sich dadurch getäuscht fühlten. Deutschland ist nach Angaben des Unternehmens der größte Markt für vegane Lebensmittel in Europa. Rund 70 Prozent des Rügenwalder-Portfolios seien vegan. (dpa)

