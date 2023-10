Verband: Erste Reisesaison seit Corona mit Umsatzplus

Reisebüros und Veranstalter sind nach den schwierigen Corona-Jahren wieder auf Wachstumskurs. Der Umsatz steigt, allerdings leisten sich weniger Menschen als vor der Pandemie ein Veranstalterreise.

Berlin.

Die Reisebranche in Deutschland hat die Corona-Krise mit einem Rekordumsatz in diesem Jahr hinter sich gelassen. "Es ist die erste Reisesaison seit Corona, die mit einer positiven Umsatzbilanz abschließen wird", sagte Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes (DRV) in Berlin. Das Plus ist allerdings auch auf gestiegene Preise und höhere Ausgaben der Urlauber zurückzuführen.