Verbraucherstimmung verschlechtert sich wieder

Nach kurzem Aufschwung: Die Konsumstimmung in Deutschland hat sich zu Beginn des Jahres wieder etwas eingetrübt. Was sind die Gründe?

Berlin.

Die Menschen in Deutschland sind nicht besonders zuversichtlich ins neue Jahr gestartet. So hat sich die Konsumstimmung dem Handelsverband Deutschland (HDE) zufolge im Vergleich zum Vormonat etwas verschlechtert, bleibt insgesamt jedoch über dem Vorjahresniveau. Das geht aus dem Konsumbarometer hervor, das der HDE in Berlin veröffentlicht hat.