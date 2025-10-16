Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Digitalwährungen bekamen in den vergangenen Jahren Auftrieb. (Symbolbild)
Digitalwährungen bekamen in den vergangenen Jahren Auftrieb. (Symbolbild) Bild: Peter Steffen/dpa
Digitalwährungen bekamen in den vergangenen Jahren Auftrieb. (Symbolbild)
Digitalwährungen bekamen in den vergangenen Jahren Auftrieb. (Symbolbild) Bild: Peter Steffen/dpa
Wirtschaft
Versehen: Digitalwährung für 300 Billionen Dollar erzeugt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Durch einen Fehler entstehen plötzlich Einheiten einer Digitalwährung von schier astronomischem Wert. Die Sache geht glimpflich aus - doch wo waren die Sicherheitsvorkehrungen?

New York.

Manche Taschenrechner können solche Summen gar nicht mehr abbilden: Durch ein Versehen sind Einheiten einer Digitalwährung im theoretischen Wert von 300 Billionen Dollar generiert worden. Die herausgebende Firma Paxos teilte mit, der Fehler sei bei einer internen Transaktion passiert und umgehend entdeckt worden. Die überschüssigen Einheiten wurden demnach vernichtet.

Betroffen war ein sogenannter Dollar-Stablecoin des Bezahldienstes Paypal (Paypal USD), der mit Paxos zusammenarbeitet. Stablecoins sind an eine traditionelle Währung gekoppelt. So kann eine Einheit von Paypal USD für einen Dollar gekauft oder verkauft werden.

Mehr als die gesamte Weltwirtschaftsleistung

Der Betrag von 300 Billionen Dollar (umgerechnet 257 Billionen Euro) war in der Plattform Etherscan sichtbar, in der Geschäfte mit Digitalwährungen nachverfolgt werden können. Zuvor hatte es Transaktionen mit einem Wert von 300 Millionen Dollar gegeben, was Beobachter gleich einen Fehler vermuten ließ. Paxos betonte einige Stunden später, es habe keine Cyberattacke gegeben und Kunden hätten nichts zu befürchten.

Der Zwischenfall wirft aber neue Fragen zu Sicherheitsvorkehrungen im Markt für Digitalwährungen auf. Schließlich stand durch den Fehler plötzlich eine Summe im Raum, die die gesamte Weltwirtschaft in den Schatten stellt. Deren gesamte Leistung wird vom Internationalen Währungsfonds (IWF) für dieses Jahr auf gut 117 Billionen Dollar geschätzt. Ein weiterer Vergleich, der die Dimensionen unterstreicht: Nach Schätzungen der US-Notenbank waren im vergangenen Jahr insgesamt rund 2,32 Billionen Dollar im Umlauf. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:33 Uhr
4 min.
Marienberger Sachsenklasse-Kicker beenden Erfolgsserie des Spitzenreiters
Mit einer präzisen Flanke bereitete Florian Martin den Ausgleich durch Kevin Matthes vor.
Aus der Pokal-Niederlage gegen Schöneck haben die Marienberger Fußballer gelernt. In der Meisterschaft konnten sie dem Liga-Primus nun die ersten Punkte abknöpfen – dank einer veränderten Taktik.
Andreas Bauer
02.10.2025
2 min.
OpenAI mit 500 Milliarden Dollar bewertet
Inzwischen wohl mehr als 500 Milliarden Dollar wert: OpenAI.
Der Hype um die Künstliche Intelligenz treibt die Unternehmenswerte immer weiter nach oben. Mit OpenAI knackt ein großer Player nun eine runde Marke.
18.10.2025
1 min.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig durch Pilzsammler ausgebremst
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf.
Züge zwischen Chemnitz und Leipzig hatten am Samstagmorgen bis zu einer Stunde Verspätung. Der Grund klingt kurios.
Erik Anke
16:30 Uhr
3 min.
Chemnitzer FC: Schwache Vorstellung in Berlin
Der Chemnitzer Kicker Niclas Erlbeck, (2.v.l.) mischte in Berlin nach überstandener Verletzung wieder mit.
Die Himmelblauen kassieren in der Fußball-Regionalliga Nordost bei Hertha BSC II eine 0:2 (0:0)-Niederlage und warten nunmehr seit vier Spielen auf einen Sieg.
Knut Berger
17.10.2025
5 min.
Amtsgericht wird zur Filmkulisse für neuen Erzgebirgskrimi: Richter verrät Details zum ZDF-Dreh
Für den 16. Erzgebirgskrimi wird in Kürze am Amtsgericht in Aue gedreht. In dem neuen Teil ermitteln wieder Teresa Weißbach und Kai Scheve.
Im Amtsgericht Aue wird in Kürze ermittelt – fürs Fernsehen. Das ZDF filmt hier Szenen für den 16. Erzgebirgskrimi. Richter Sebastian Behler verrät vorab im Interview, wie der Dreh abläuft und welche Auswirkungen es auf den Gerichtsbetrieb gibt.
Jürgen Freitag
05.10.2025
2 min.
Bitcoin steigt auf Rekordhoch - erstmals über 125.000 Dollar
Der Bitcoin ist erstmals über die Marke von 125.000 US-Dollar gestiegen.
Institutionelle Investoren setzen auf Bitcoin. Wie politische Krisen und der legendäre "Uptober" den Kurs der Digitalwährung auf Rekordjagd treiben.
Mehr Artikel