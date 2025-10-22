Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade. Bild: Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade. Bild: Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn
Wirtschaft
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.

Köln.

Es ist nicht mehr lange hin, dann darf das erste Türchen geöffnet werden. Laut einer YouGov-Umfrage kaufen viele Menschen in Deutschland Adventskalender aber nicht nur für ihre Liebsten: 27 Prozent beschenken sich selbst - und damit mehr als für jede andere Gruppe. 

Für Kinder kaufen 25 Prozent einen Kalender, für Partner oder Partnerin 21 Prozent und jeweils 4 Prozent für Freunde oder Eltern. 8 Prozent basteln lieber selbst, gut ein Drittel (34 Prozent) verzichtet ganz darauf.

"Der Adventskalender ist längst mehr als eine Kindheitstradition – er ist ein fest etabliertes Konsumritual in der Vorweihnachtszeit", sagt YouGov-Konsumforscherin Petra Süptitz. Auffällig sei, dass sich viele Erwachsene selbst beschenkten. Der Kalenderkauf werde zum "kleinen, kalkulierten Luxusmoment im Alltag". 

2024 mehr als 26 Millionen Schoko-Adventskalender verkauft

Jüngere unter 35 Jahren und Frauen kaufen sich demnach überdurchschnittlich oft selbst einen Adventskalender. Gut ein Drittel der Käufer lebt mit Kindern in einem Haushalt. Das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen YouGov hat vom 10. bis 13. Oktober gut 2.000 Menschen ab 18 Jahren hierzulande repräsentativ befragt. Bei den Fragen waren Mehrfachnennungen möglich. 

Mit großem Abstand am beliebtesten sind Adventskalender mit Schokolade oder Süßigkeiten. Sie werden von 60 Prozent bevorzugt. Danach folgen Kalender mit Beauty- und Kosmetikprodukten (20 Prozent), mit Getränken wie Tee, Kaffee oder Bier (16) oder anderen Lebensmitteln (15). Die Beliebtheit von Schoko-Adventskalendern ist nach Angaben von YouGov in den vergangenen Jahren gestiegen. 2024 wurden etwa 26,4 Millionen verkauft, 2020 waren es noch knapp 21,9 Millionen.

Laut Umfrage möchten 85 Prozent der Befragten maximal 50 Euro für einen Adventskalender ausgeben, jeder Zehnte mehr. Überdurchschnittlich ist die Bereitschaft zu höheren Ausgaben bei Verbrauchern unter 35 Jahren. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
2 min.
Viele waschen ihre Hände immer noch häufiger als vor Corona
Händewaschen war insbesondere während der Corona-Pandemie ein großes Thema. (Symbolbild)
Hygiene war während der Pandemie ein großes Thema. Die Mehrheit der Menschen hat sich die Hände währenddessen häufiger gewaschen als vorher – bei vielen ist das so geblieben, wie eine Umfrage zeigt.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
30.09.2025
2 min.
Essen im Bett? Für viele Menschen ein No-Go
Chips gehören zu den beliebtesten Snacks bei Verbrauchern in Deutschland - manche essen sie auch im Bett. (Archivfoto)
Krümel, Flecken, Essensreste: Im eigenen Bett zu essen, ist nicht für jeden etwas. Eine Umfrage zeigt, wer es häufiger macht - Männer oder Frauen, Junge oder Alte.
20:49 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 13 Bilder
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
20:53 Uhr
4 min.
EU-Gipfel: Europäer streiten um dieHenne mit den goldenen Eiern
Wolodymyr Selenskyj war am Donnerstag Gast beim EU-Gipfel in Brüssel. Schon vor Beginn des Treffens wurde das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
Bis zuletzt stritten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen über den Plan, das eingefrorene russische Staatsvermögen in einen Kredit für die Ukraine umzumünzen.
Katrin Pribyl
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel