Unzählige Gänse und Enten mussten aufgrund des Vogelgrippe-Ausbruchs in Agrarbetrieben bereits getötet werden. (Archivbild)
Unzählige Gänse und Enten mussten aufgrund des Vogelgrippe-Ausbruchs in Agrarbetrieben bereits getötet werden. (Archivbild) Bild: Christophe Gateau/dpa
Unzählige Gänse und Enten mussten aufgrund des Vogelgrippe-Ausbruchs in Agrarbetrieben getötet werden. (Archivbild)
Unzählige Gänse und Enten mussten aufgrund des Vogelgrippe-Ausbruchs in Agrarbetrieben getötet werden. (Archivbild) Bild: Frank Hammerschmidt/dpa
Die Geflügelpest versetzt Behörden und Landwirte in Alarmbereitschaft. (Archibbild)
Die Geflügelpest versetzt Behörden und Landwirte in Alarmbereitschaft. (Archibbild) Bild: Matthias Bein/dpa
Brandenburgs Agrarministerin Hanka Mittelstädt und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) sprechen von einer besorgniserregenden Situation.
Brandenburgs Agrarministerin Hanka Mittelstädt und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) sprechen von einer besorgniserregenden Situation. Bild: Carsten Koall/dpa
Wirtschaft
Vogelgrippe breitet sich aus – Stallpflicht greift
Von den dpa-Korrespondenten
Mehr als 500.000 Tiere wurden bereits getötet, doch die Vogelgrippe breitet sich weiter aus. Wie reagieren Betriebe und Behörden auf die aktuellen Ausbrüche?

Greifswald/Saarbrücken/Potsdam.

Die Geflügelpest greift in Deutschland auf immer mehr Agrarbetriebe über und vielerorts gilt eine Stallpflicht für Enten, Gänse & Co. Als erstes Bundesland reagierte das Saarland mit der strikten Schutzmaßnahme, so dass Landwirte ihr Geflügel nicht mehr im Freien halten dürfen. Kurze Zeit darauf zog auch Hamburg nach.

Auch fast überall in Brandenburg müssen die Tiere nach einer Anordnung der Landkreise in den Stall oder unter abgedeckte Schutzvorrichtungen. Oberstes Ziel: Das Geflügel soll so nicht in Kontakt mit Wildvögeln kommen. 

Die Geflügelbranche machte sich bereits vor Tagen für ein bundesweites "Aufstallungsgebot" stark, das bislang nicht in Sicht ist. "Wir plädieren für ein einheitliches, risikobasiertes Vorgehen, um die Tiergesundheit und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Abwarten ist keine Option", teilte der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft auf Anfrage mit.

Täglich neue Vogelgrippe-Ausbrüche in Geflügelbetrieben

Wie das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald mitteilte, stieg die Zahl der seit Anfang September erfassten Vogelgrippe-Ausbrüche in kommerziellen Geflügelhaltungen bundesweit auf 35. Täglich würden neue Fälle gemeldet, das Infektionsgeschehen sei weiterhin sehr dynamisch, sagte eine Sprecherin des Instituts für Tiergesundheit. 

Besonders betroffen sind weiterhin Betriebe in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Die Zahl der vorsorglich getöteten Tiere liege bundesweit inzwischen deutlich über 500.000. Um die Ausbreitung der Geflügelpest einzudämmen, werden Hühner, Enten, Gänse und Puten in den betroffenen Betrieben gekeult und entsorgt. 

In Brandenburg sind es bislang nach Ministeriumsangaben um die 155.000 getötete Tiere - so schlimm war das Ausmaß bislang nur im Jahr 2016/2017. Sieben Betriebe sind in dem Bundesland von einem Ausbruch der Tierseuche betroffen. Die Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, ist eine hochansteckende und bei vielen Vogel- und Geflügelarten rasch tödlich verlaufende Infektionskrankheit. 

Saarland und Hamburg reagieren mit Stallpflicht

Nach Angaben des Loeffler-Instituts grassiert die Geflügelpest weiterhin auch unter Wildvögeln. Bei rund 160 eingesandten Tierkadavern sei im Labor das Virus H5N1 festgestellt worden. Die Zahl der verendeten Tiere sei um ein Vielfaches höher. Vor allem unter Kranichen hatte die Vogelgrippe ein Massensterben ausgelöst. Allein im Nordwesten Brandenburgs wurden laut Agrarministerium um die 2.000 Kadaver eingesammelt. 

Im kleinen Saarland gibt es derzeit einen bestätigten Fall eines Wildvogels, der an der H5N1-Variante des hochansteckenden Geflügelgrippe-Virus erkrankt ist. Hinzu kommen fünf weitere noch nicht bestätigte Nachweise. Dennoch verhängte das Land eine allgemeine Stallpflicht. Bei Verstößen können nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums Bußgelder von bis zu 30.000 Euro verhängt werden.

In Hamburg gilt wegen der Geflügelpest ab Freitag ebenfalls eine Stallpflicht, wie die Verbraucherschutzbehörde mitteilte. Die Hansestadt zählt bisher drei festgestellte Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln und 14 Verdachtsfälle bei Wildvögeln. 

Landwirt: "Sicher ist sicher"

Gerhard Lorson hat seinen Stall bereits zugemacht. "Sicher ist sicher", sagte der Halter von rund 15.000 Hühnern im saarländischen Wadgassen-Differten. Keiner wolle, dass ein infizierter Kranich auf seinem Gelände lande - und man dann seine Tiere töten müsse. 

"Bei uns fliegen auch die Zugvögel drüber und wenn man sie nachts hört, dann zuckt man schon zusammen", sagte Lorson. Normalerweise habe er rund 6.000 Tiere im Freilaufgehege. Sie könnten aber weiterhin in den "Wintergarten" im Stall - mit Dach und Zaun. "Da können sie genug bei frischer Luft rennen", sagte Lorson. 

Zur Stallpflicht gibt es aber auch kritischere Stimmen: "Eine Stallpflicht für im Freiland lebende Gänse und Enten ist sicherlich eine nachvollziehbare Maßnahme, aus Sicht des Tierschutzes jedoch problematisch einzustufen", sagte Landwirt Malte Voigts aus Brandenburg, der auf Freilandhaltung setzt. 

Brandenburg setzt bei Stallpflicht auf Entscheidung der Landkreise

Das Land Brandenburg setzt vorerst auf Freiwilligkeit der Landkreise und deren Risiko-Einschätzung - bislang haben 13 von 14 Kreise die Stallpflicht verhängt. In einem Landkreis war bisher kein Ausbruch festgestellt worden. Eine Stallpflicht-Anordnung des Landes bezeichnete die Agrarministerin Hanka Mittelstädt als "nächste Eskalationsstufe". 

Landwirt klagt über Ertragsausfall 

Der wirtschaftliche Schaden, der Agrarbetrieben durch die Tötung ihres Geflügels entsteht, lässt sich insgesamt nur schwer abschätzen. Ein Teil des Schadens ersetzt die Tierseuchenkasse. "Eine Existenzbedrohung für Betriebe darf es nicht geben", mahnte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Landwirt Voigts aus Brandenburg nennt einen Ertragsausfall von etwa 730.000 Euro. Der Betrieb musste 5.000 Gänse und 3.600 Enten töten lassen. Der Verlust sei auch durch die Entschädigung nicht ganz wettzumachen, da der Hof spätestens zum traditionellen Martinsgans-Essen bis über Weihnachten vom Geschäft rund um das Geflügel geprägt sei. In einem anderen Landkreis in Brandenburg waren zwei Großbetriebe betroffen: Rund 130.000 Enten und Masthähnchen wurden gekeult. 

Kontroverse und auch Vorwürfe an Geflügelwirtschaft 

Von Naturschutz-Organisationen werden nun auch Vorwürfe an die Geflügelwirtschaft laut. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Brandenburg schrieb in einer Mitteilung: "Nicht die Wildvögel sind die Ursache des verheerenden Ausbruchs der Vogelgrippe in Brandenburg, sondern die Massentierhaltung von Geflügel." Mist und Kot der Tiere würden unbehandelt auf Felder ausgebracht. Rastende Kraniche hielten sich zur Nahrungssuche auf diesen Flächen auf und infizierten andere Tiere, lautet ein Vorwurf. 

Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft teilte auf Anfrage mit: "Eine pauschale Schuldzuweisung an die Branche entbehrt jeder fachlichen Grundlage." Die wissenschaftliche Datenlage sei eindeutig: Wildvögel, insbesondere Wasservögel, seien "das natürliche Reservoir" für Vogelgrippe-Viren. (dpa)

