Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neuwagen werden im Hafen von Bremerhaven auf Schiffe verladen. (Archivbild)
Neuwagen werden im Hafen von Bremerhaven auf Schiffe verladen. (Archivbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Neuwagen werden im Hafen von Bremerhaven auf Schiffe verladen. (Archivbild)
Neuwagen werden im Hafen von Bremerhaven auf Schiffe verladen. (Archivbild) Bild: Sina Schuldt/dpa
Wirtschaft
Volle Schiffe trotz Flaute – Reedereien trotzen der Krise
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zölle, schwache Produktion, aber kaum Abschwung: Die meisten Reedereien erwarten weiter Wachstum. Was macht die Branche so widerstandsfähig?

Hamburg.

Zölle erschweren und verteuern den Handel, die Konjunktur lahmt - doch das Geschäft deutscher Schifffahrtsunternehmen zeigt sich krisenfest. Das geht aus einer neuen Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Deutschland hervor, die zum 17. Mal Führungskräfte von Hochseereedereien befragt hat. 

Ein Ergebnis der jährlichen Reederstudie ist: 93 Prozent der Unternehmen haben ihre Schiffe voll ausgelastet. Zudem rechnet die Mehrheit (58 Prozent) der Führungskräfte wie im Vorjahr in den nächsten zwölf Monaten mit Wachstum. Von einem Abschwung gehen inzwischen nur vier Prozent der Befragten aus (Vorjahr: sieben Prozent). 

Weshalb schlägt die schwache Konjunktur in Deutschland nicht auf die Seetransporte durch? Wenn die deutsche Industrieproduktion lahmt, trifft das nicht alle Reedereien. In der Studie heißt es: "Sieben von zehn Schifffahrtsunternehmen geben an, dass ihre Geschäftstätigkeit praktisch gar nicht mehr oder allenfalls nur noch geringfügig von der hiesigen Produktion abhänge." Und nahezu zwei Drittel der Führungskräfte gehen davon aus, dass trotz der Zölle und der Handelsbarrieren Transporte in den nächsten Jahren nicht abnehmen werden. 

"Schwere See voraus" - vor allem in der Containerschifffahrt

Vorstellbar ist, dass sich die beständige Lage der Reeder dennoch verschlechtert: Die Verfasser erwarten, dass geopolitische Verwerfungen sowie Sanierungs- und Investitionsbedürfnissee die Unternehmen beschäftigen werden. Die Studie haben die Autoren "Schwere See voraus" genannt.

Eine mögliche Entwicklung sind fallende Frachtraten, also Transportpreise. Nur jeder fünfte Befragte erwartet, dass die Raten in den nächsten zwölf Monaten steigen werden (Vorjahr: 44 Prozent). Mehr als ein Drittel rechnet mit einem Preisrückgang. Auffällig ist, dass sich Vertreter der Containerschifffahrt sorgenvoller als ihre Kollegen äußern. Für andere Bereiche der Wirtschaft wären günstigere Transportpreise eine gute Nachricht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
09.10.2025
4 min.
Wenig Hoffnung auf Aufschwung: Exporte schrumpfen weiter
Die Geschäfte für Deutschlands Exporteure auf ihrem wichtigsten Markt USA laufen seit Monaten schlecht. (Symbolbild)
Zollstreit mit den USA, Billig-Konkurrenz aus China und düstere Prognosen im Maschinenbau: Warum für viele Unternehmen aktuell kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist.
Jörn Bender, dpa
06.10.2025
2 min.
Stimmung in der Zulieferindustrie bleibt schlecht
Die Stimmung bei den deutschen Autozulieferern ist nach wie vor schlecht. (Archivbild)
Die Lage bei den Autozulieferern in Deutschland bleibt angespannt. Viele von ihnen verlagern Investitionen nach hinten oder ins Ausland. Ist Besserung in Sicht?
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
Mehr Artikel