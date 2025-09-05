Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Konzernchef Oliver Zipse greift bei der Vorstellung des BMW iX3 zu Superlativen.
Konzernchef Oliver Zipse greift bei der Vorstellung des BMW iX3 zu Superlativen. Bild: Sven Hoppe/
Konzernchef Oliver Zipse greift bei der Vorstellung des BMW iX3 zu Superlativen.
Konzernchef Oliver Zipse greift bei der Vorstellung des BMW iX3 zu Superlativen. Bild: Sven Hoppe/
Wirtschaft
Vor IAA: BMW zeigt erstes Serienmodell der Neuen Klasse
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Neue Klasse soll BMW bei der E-Mobilität Schub geben. Das erste Serienmodell mit viel neuer Technologie geht an den Start - anders als sonst oft üblich nicht am oberen Ende der Modellpalette.

München.

An der sogenannten Neuen Klasse hängt bei BMW das Wohl und Wehe der Elektromobilität - und vielleicht noch mehr. Mit dem iX3 haben die Münchner nun das erste Serienmodell der Plattform vorgestellt. Es soll nicht nur bei den technischen Daten, von der Reichweite bis zur Umweltfreundlichkeit, deutliche Fortschritte bringen, sondern auch mehr Geld in die Kassen spülen. Experten sehen im Erfolg oder Misserfolg des seit Jahren angekündigten und entwickelten Konzepts einen entscheidenden Faktor für die Zukunft des Konzerns, der zuletzt deutliche Gewinnrückgänge hinnehmen musste.

Konzernchef Oliver Zipse greift bei der Vorstellung zu Superlativen, spricht von einem Einmal-im-Leben-Moment und der "Zukunft des Autos". Die technischen Eckdaten: Die Reichweite steigt auf 800 Kilometer, Batterien und Antrieb werden effizienter, die Ladezeiten kürzer, die Computer schneller. Der Elektroautos oft vorgeworfene CO2-Rucksack schrumpft: Nach 21.500 Kilometern soll dieser Nachteil aus der Herstellung im Vergleich zu einem gleichwertigen Verbrenner durch den CO2-ärmeren Betrieb ausgeglichen sein. 

Das neue Bedienkonzept startet in der Mittelklasse

Wie wichtig man bei BMW den Serienstart der Neuen Klasse nimmt, lässt sich auch an einem Detail erkennen: Das neue Bedienkonzept Panoramic iDrive, bei dem alle wichtigen Informationen in einem mehr als einen Meter breiten Displaystreifen direkt unterhalb der Windschutzscheibe zu sehen sind, wird nicht etwa mit einem Modell am oberen Rand der BMW-Modellpalette eingeführt, wie das bei solchen Neuerungen sonst gerne der Fall ist, sondern mit dem iX3 in deren Mitte.

Mit dem iX3 hat BMW das erste Serienmodell der Plattform vorgestellt.
Mit dem iX3 hat BMW das erste Serienmodell der Plattform vorgestellt. Bild: Sven Hoppe/
Mit dem iX3 hat BMW das erste Serienmodell der Plattform vorgestellt.
Mit dem iX3 hat BMW das erste Serienmodell der Plattform vorgestellt. Bild: Sven Hoppe/

Das gilt auch für die Neue Klasse insgesamt: Man habe sich bewusst für den Start in einem Segment mit hohen Stückzahlen entschieden, betont Zipse. Die Neue Klasse sei nicht für die Nische gemacht. Und auch das nächste Modell soll mit der 3er-Reihe aus BMWs Brot-und-Butter-Geschäft kommen.

Mehr Marge soll die neue Klasse auch bringen

BMW predigt zwar stets seinen technologieoffenen Ansatz, hier zeigen die Münchner allerdings klar, dass sie zum Stromer stehen. Der hat aus wirtschaftlicher Sicht allerdings einen Nachteil: Bisher gelten Elektroautos nämlich als deutlich margenschwächer als Verbrenner. Auch hier soll die Neue Klasse einen Sprung nach vorne bringen. Finanzvorstand Walter Mertl sieht bereits beim iX3 die Margenparität mit vergleichbaren Verbrennern erreicht. Mehr Gewinn könnte der Hersteller nach mehreren deutlichen Rückgängen auf jeden Fall gut gebrauchen.

Bei Experten kommt das Auto gut an. "Der iX3 wird vorne mitmischen", sagt Stefan Reindl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft. Das Auto sei gut angelegt. Nun müsse BMW die Märkte von ihm überzeugen, was gerade im wichtigen chinesischen Markt anspruchsvoll sei.

Auch Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sieht in der Neuen Klasse einen wichtigen Schritt. "Die Nagelprobe für die Fahrzeuge auf der Neuen Klasse Architektur wird China sein", sagt er. "Wenn BMW da die Trendumkehr schafft, ist es ein gewaltiger Sprung." Zentral dafür sei neben der Technik die Preispositionierung. "Wenn der Preis stimmt, kann es BMW schaffen, den Negativ-Trend in China umzudrehen." BMW trägt dem auch mit einer eigenen China-Variante Rechnung, die ab kommendem Jahr hergestellt werden soll. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
11:15 Uhr
2 min.
BMW: Elektrisches SUV iX3 markiert Start der Neuen Klasse
Mit frischer Form und neuer Designsprache rollt der iX3 ab dem kommenden Frühjahr auf die Straße.
Jetzt ist das Vorspiel endlich vorbei und BMW hebt den Vorhang: Zur IAA in München enthüllen die Bayern ihre "Neue Klasse" und lassen so den iX3 von der Leine. Und das ist nur der Anfang.
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
05.09.2025
4 min.
BMW präsentiert „neue Ära des Elektroautos“ auf der IAA Mobility – Was hat das Leipziger Werk davon?
Konzerchef Oliver Zipse hat vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA Mobility) in München den neuen BMW iX3 präsentiert.
Neues Design, bessere Reichweite, Nachhaltigkeit – der Münchner Hersteller verspricht seinen Kunden eine Revolution. Impulse kamen auch aus Leipzig. Werden die neuen Modelle bald in Sachsen gebaut?
Eva-Maria Hommel
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
10:14 Uhr
1 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Der aus der Forensischen Psychiatrie in Erlangen geflohene Amokläufer von Ansbach ist gefasst. Er wurde in Kolumbien festgenommen und am Morgen nach Deutschland zurückgebracht, wie das...
Mehr Artikel