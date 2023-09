VW will Teilemangel aus Slowenien bis Jahresende lösen

Weil ein Zulieferer in Slowenien nach einem Hochwasser nicht liefern kann, muss VW die Produktion drosseln. Der Konzern will das Problem nun bis Jahresende lösen.

Wolfsburg/München.

Der Ausfall eines Zulieferers nach dem Hochwasser in Slowenien sorgt bei Volkswagen für immer mehr Ausfälle. Nach den Werken in Portugal und Hannover kündigte jetzt auch das Stammwerk in Wolfsburg an, ab Mitte September die Produktion zu drosseln. Der Konzern will das Problem nun zügig in den Griff bekommen. Bis Ende September werde man einen Plan haben, wie es weitergehen soll, kündigte Einkaufsvorstand Dirk Große-Loheide vor der Messe IAA Mobility in München an. "Ende des Jahres ist das Thema ausgestanden."