Die Volkswagen Sachsen GmbH ist ein renommierter Automobilhersteller der Marke Volkswagen mit Sitz in Zwickau. Weiter lesen...

Das Unternehmen blickt auf eine über einhundertjährige Tradition zurück und setzt diese mit modernen Fertigungsverfahren fort. VW in Sachsen ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber, sondern auch ein aktiver Partner von Hochschulen und Universitäten. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 300.000 Fahrzeugen steht das VW-Werk Zwickau an vorderster Front der Elektromobilitätsrevolution. Laut Volkswagen zählt das Zwickauer Werk 10.700 Mitarbeiter. VW hat in Sachsen drei Standorte: