VWs Finanzsparte stellt Gebrauchtwagenplattform Heycar ein

Acht Jahre nach dem Start zieht Mehrheitseigner VW Financial Services den Stecker für das Angebot, das Autohäusern eine Alternative zu gängigen Portalen bieten sollte. Manche Erwartung ging nicht auf.

Berlin/Braunschweig.

Die mehrheitlich von Volkswagen Financial Services (VWFS) gehaltene Gebrauchtwagenplattform Heycar geht vom Netz. Sie werde noch im Mai den Dienst in Deutschland einstellen und in den kommenden Monaten auch in Großbritannien, sagte ein Sprecher des zum VW-Konzern gehörenden Finanzdienstleisters. Zuvor hatte die Branchenzeitung "Automobilwoche" über das Aus für Heycar berichtet. Sie zitiert den Sprecher mit den Worten: "Die Anteilseigner haben entschieden, Heycar nicht weiter mit Finanzmitteln auszustatten."