Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Europas größte Volkswirtschaft wird nach Einschätzung von Volkswirten im laufenden Jahr allenfalls minimal wachsen. (Symbolbild)
Europas größte Volkswirtschaft wird nach Einschätzung von Volkswirten im laufenden Jahr allenfalls minimal wachsen. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Höhere Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. (Symbolbild)
Höhere Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Die Inflationsrate hielt sich zuletzt über der Marke von zwei Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild)
Die Inflationsrate hielt sich zuletzt über der Marke von zwei Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Europas größte Volkswirtschaft wird nach Einschätzung von Volkswirten im laufenden Jahr allenfalls minimal wachsen. (Symbolbild)
Europas größte Volkswirtschaft wird nach Einschätzung von Volkswirten im laufenden Jahr allenfalls minimal wachsen. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Höhere Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. (Symbolbild)
Höhere Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Die Inflationsrate hielt sich zuletzt über der Marke von zwei Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild)
Die Inflationsrate hielt sich zuletzt über der Marke von zwei Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Wirtschaft
Wachstum bleibt aus – Hoffnung auf Milliardenimpuls 2026
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Rezessionsjahren kommt die deutsche Wirtschaft auch 2025 nicht in Fahrt. Mini-Wachstum zum Jahresauftakt, BIP-Rückgang im Frühjahr, Stagnation im Sommer. Die Hoffnung richtet sich auf 2026.

Wiesbaden.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft lässt weiter auf sich warten: Nach einem Minus im Frühjahr gab es auch im dritten Quartal kein Wachstum. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt bestätigte.

Bereits im Schlussquartal 2025 könnte sich die Wirtschaftsleistung wieder etwas erhöhen, so dass Europas größte Volkswirtschaft im Gesamtjahr knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeischrammen würde. Für das nächste Jahr rechnen Ökonomen mit einem Ende der Flaute - auch wegen staatlicher Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Verteidigung.

Exporte schwächeln

Im Zeitraum Juli bis September investierten Unternehmen zwar mehr in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, wie aus den jüngsten Daten des Wiesbadener Bundesamtes hervorgeht: Die Investitionen in Ausrüstungen nahmen zum Vorquartal um 1,1 Prozent zu.

Doch die Ausfuhren von Waren und Dienstleistungen "Made in Germany" gingen um 0,7 Prozent zurück. Höhere US-Zölle belasten die Exportnation Deutschland. Auch das Geschäft auf dem chinesischen Markt läuft nicht mehr so gut.

"Die Konjunktur wurde im dritten Quartal von schwachen Exporten gebremst, während die Investitionen leicht zulegten", fasste die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, Ruth Brand, zusammen. 

Höhere Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. (Symbolbild)
Höhere Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Höhere Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. (Symbolbild)
Höhere Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa

Preissteigerungen bremsen Verbraucher

Gestiegene Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen bremsen zudem den privaten Konsum. Erstmals seit dem Schlussquartal 2023 ging der private Konsum zum Vorquartal zurück (minus 0,3 Prozent), weil Haushalte zum Beispiel weniger Geld in der Gastronomie ausgaben. Umfragen zufolge wollen viele Verbraucher selbst im üblicherweise umsatzstarken Weihnachtsgeschäft kürzertreten. Viele Einzelhändler bangen um ihre wirtschaftliche Existenz.

Die Inflationsrate hielt sich zuletzt über der Marke von zwei Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild)
Die Inflationsrate hielt sich zuletzt über der Marke von zwei Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Die Inflationsrate hielt sich zuletzt über der Marke von zwei Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild)
Die Inflationsrate hielt sich zuletzt über der Marke von zwei Prozent. Höhere Teuerungsraten schmälern die Kaufkraft der Menschen. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa

Der Arbeitsmarkt ist ohnehin unter Druck. In wichtigen Branchen wie der Automobilindustrie wurden binnen eines Jahres fast 50.000 Jobs gestrichen. Zudem fiel die Herbstbelebung auf dem deutschen Arbeitsmarkt schwach aus. Saisonal bedingt dürfte in den Wintermonaten Januar und Februar die Zahl der Arbeitslosen wieder auf mehr als drei Millionen steigen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
5 min.
Konjunkturkrise hält an - Hoffnung für 2026
Die deutsche Wirtschaft steckt seit Jahren in der Krise. (Archivbild)
Europas größte Volkswirtschaft steckt seit Jahren im Tief. Auch im Sommer gab es nicht die erhoffte Erholung. Ökonomen mahnen: Für einen nachhaltigen Aufschwung braucht es mehr als Milliarden.
Jörn Bender und Alexander Sturm, dpa
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
09:09 Uhr
1 min.
Einbruch auf Firmengelände
Die Polizei wurde am Montag alarmiert. (Symbolbild)
Ein Betrieb in Radibor wird Ziel eines Einbruchs: Zwei teure Fahrzeuge verschwinden spurlos.
30.10.2025
4 min.
Flaute hält an: Deutsche Wirtschaft stagniert im Sommer
Lebensmittel und Dienstleistungen sind teils deutlich teurer als vor einem Jahr, das spüren die Menschen im Geldbeutel. (Symbolbild)
Die deutsche Wirtschaft steckt seit langem in der Krise. Auch das dritte Quartal hat nicht die erhoffte Trendwende gebracht. Volkswirte rechnen erst 2026 mit Aufschwung - dank staatlicher Milliarden.
Jörn Bender und Alexander Sturm, dpa
09:17 Uhr
2 min.
EU-Automarkt wächst im Oktober - Absatz von Tesla bricht ein
Der Automarkt in der EU hat im Oktober wieder zugelegt (Archivbild)
Die kriselnde Autobranche hat in Europa wieder deutlich zugelegt. Während viele deutsche Hersteller Zuwächse verbuchen, geht es bei Tesla weiter bergab.
Mehr Artikel