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Lukas Iffländer ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden. Seit 2012 engagiert er sich ehrenamtlich für die Interessen der Fahrgäste des öffentlichen Fern- und Nahverkehrs.
Lukas Iffländer ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden. Seit 2012 engagiert er sich ehrenamtlich für die Interessen der Fahrgäste des öffentlichen Fern- und Nahverkehrs. Fotos: Pro Bahn, Sebastian Kahnert/dpa
Lukas Iffländer ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden. Seit 2012 engagiert er sich ehrenamtlich für die Interessen der Fahrgäste des öffentlichen Fern- und Nahverkehrs.
Lukas Iffländer ist Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden. Seit 2012 engagiert er sich ehrenamtlich für die Interessen der Fahrgäste des öffentlichen Fern- und Nahverkehrs. Fotos: Pro Bahn, Sebastian Kahnert/dpa
Wirtschaft
Wahlsachse ist neuer Bundesvorsitzender von Pro Bahn
Redakteur
Von Andreas Rentsch
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Im Fahrgastverband engagiert sich Professor Lukas Iffländer (35) schon seit 2010 – zuletzt war er der stellvertretende Chef.

Pro Bahn hat eine neue Führung: Lukas Iffländer aus Dresden ist zum neuen Bundesvorsitzenden des Fahrgastverbands gewählt worden. Der Informatiker aus Dresden löst Detlef Neuß (71) aus Mönchengladbach ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Iffländer, der sich bereits seit 2010 ehrenamtlich bei der Interessenvertretung engagiert, hatte...
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