Wahlsachse ist neuer Bundesvorsitzender von Pro Bahn

Im Fahrgastverband engagiert sich Professor Lukas Iffländer (35) schon seit 2010 – zuletzt war er der stellvertretende Chef.

Pro Bahn hat eine neue Führung: Lukas Iffländer aus Dresden ist zum neuen Bundesvorsitzenden des Fahrgastverbands gewählt worden. Der Informatiker aus Dresden löst Detlef Neuß (71) aus Mönchengladbach ab, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Iffländer, der sich bereits seit 2010 ehrenamtlich bei der Interessenvertretung engagiert, hatte...