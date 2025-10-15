Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Waymo setzt aktuell umgebaute Elektroautos der britischen Marke Jaguar ein. (Archivbild)
Waymo setzt aktuell umgebaute Elektroautos der britischen Marke Jaguar ein. (Archivbild) Bild: Andrej Sokolow/dpa
Waymo setzt aktuell umgebaute Elektroautos der britischen Marke Jaguar ein. (Archivbild)
Waymo setzt aktuell umgebaute Elektroautos der britischen Marke Jaguar ein. (Archivbild) Bild: Andrej Sokolow/dpa
Wirtschaft
Waymo-Robotaxis auf dem Weg nach Europa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Robotaxis von Waymo mit ihrem leeren Fahrersitz gehören fest zum Stadtbild von San Francisco. 2026 sollen sie erstmals Passagiere in Europa befördern.

Mountain View.

Die fahrerlosen Robotaxis von Waymo kommen nach Europa: Die Google-Schwesterfirma will im kommenden Jahr in London starten. In den nächsten Monaten sollen die nötigen Erlaubnisse eingeholt werden, wie Waymo ohne einen genauen Termin ankündigte.

Waymo gilt als führend beim autonomen Fahren. Robotaxis der Firma machten in einer Handvoll US-Städte bisher mehr als zehn Millionen bezahlte Fahrten mit Passagieren. 

Tech-Milliardär Elon Musk versucht allerdings gerade, den jungen Markt mit Autos von Tesla aufzurollen. Ein großer Unterschied ist, dass Musk sich bei selbstfahrenden Autos nur auf Kameras verlässt, während Waymo zusätzlich teurere Laserradare einsetzt, die die Umgebung der Fahrzeuge abtasten.

Musks Ansatz hat den Vorteil, dass Tesla deutlich günstiger einen Robotaxi-Dienst anbieten kann. Allerdings zweifeln Experten und Konkurrenten an, dass autonomes Fahren verlässlich nur mit Kameras umgesetzt werden kann.

In London wird Waymo auf Uber als Konkurrenten treffen: Der Fahrdienst-Vermittler kooperiert mit der Firma Wayve, die Technik für selbstfahrende Autos entwickelt. Erfahrungen mit dem Linksverkehr sammelt Waymo bereits mit Testfahrten in Tokio. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Christoph Ulrich
2 min.
14:36 Uhr
2 min.
Ein Abgang bei Porsche, der Volkswagen wieder auf Erfolgskurs bringen kann
Meinung
Redakteur
Soll sich auf den Vorstandsvorsitz bei Volkswagen konzentrieren: Oliver Blume.
Oliver Blume gibt den Chefposten bei Porsche ab. Jetzt heißt es für ihn wohl: Volkswagen pur. Welche Aufgaben er jetzt angehen muss.
Christoph Ulrich
10.10.2025
2 min.
Neue US-Ermittlungen zu Teslas "Autopilot"-Software
US-Aufseher untersuchen Teslas "Autopilot"-Software schon lange. (Archivbild)
In selbstfahrenden Autos liegt laut Elon Musk die Zukunft von Tesla. Doch die US-Verkehrsbehörde ermittelt nun wegen Fehlern der Software, die einmal alle Teslas zu autonomen Fahrzeugen machen soll.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
02.10.2025
3 min.
Musks geschätztes Vermögen bei 500 Milliarden Dollar
Noch nie zuvor hatte ein Mensch ein geschätztes Vermögen von mehr als 500 Milliarden Dollar. (Archivbild)
Elon Musk hat sich mit Präsident Donald Trump zerstritten. Und der von ihm geführte Autobauer Tesla schwächelte über Monate. Doch Musks geschätztes Vermögen hat einen Rekordwert geknackt.
14:40 Uhr
2 min.
Chemnitz: Eins-Stadion an der Gellertstraße bekommt PV-Anlagen auf das Dach
Bald wird über den Köpfen der Fans Strom erzeugt.
Strom vom Stadiondach in Chemnitz: 1620 Solarmodule versorgen bald öffentliche Einrichtungen. Die Baukosten trägt der Freistaat.
Erik Anke
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel