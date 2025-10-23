Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild) Bild: Susan Walsh/AP/dpa
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild) Bild: Susan Walsh/AP/dpa
Wirtschaft
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.

Washington.

US-Präsident Donald Trump wird Chinas Präsident Xi Jinping nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea treffen. Trump nehme am Morgen an einem bilateralen Treffen mit Xi teil, bevor er am Abend nach Washington zurückfliege, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt. Trump selbst sagte wenig später, dass er sich von dem Treffen ein positives Ergebnis für die USA erhoffe. 

Er wolle mit Xi unter anderem über Fentanyl sprechen, erklärte er auf eine entsprechende Nachfrage zu der Droge. Trump hat China immer wieder vorgeworfen, für Fentanyl-Probleme in den USA mitverantwortlich zu sein. Fentanyl macht schnell und stark abhängig und hat in den USA zu einem großen Drogenproblem geführt.

Bevor der US-Präsident nach Südkorea reist, fliegt er laut seiner Sprecherin nach Malaysia und Japan. An diesem Freitag beginne er am späten Abend (Ortszeit Washington) seine Reise nach Asien, sagte Leavitt.

Trump pocht auf Handelsabkommen

Bereits zuvor war bekannt, dass sich Trump und Xi am Rande des Wirtschaftsgipfels Apec, der am 31. Oktober beginnt, treffen wollen - ein Datum war bislang öffentlich allerdings noch nicht bekannt. 

Der US-Präsident hatte das Treffen mit Xi jüngst bereits erneut im Weißen Haus angekündigt und ein Handelsabkommen in Aussicht gestellt. "Ich denke, wir werden einen Deal machen", sagte er vor Journalisten. Der US-Präsident betonte zugleich, wenn keine Einigung erzielt werde, würden am 1. November zusätzliche Zölle auf Importe aus China von 100 Prozent eingeführt. Peking bestätigte das Treffen zwischen Xi und Trump zunächst nicht.

Wieder mildere Worte von Trump

Noch vor wenigen Wochen hatte Trump ein Treffen mit Xi infrage gestellt. Die Fronten hatten sich verhärtet. Trump hatte sich verärgert darüber gezeigt, dass China Exportbeschränkungen für seltene Erden und andere Materialien per Brief an mehrere Länder angekündigt habe. Daraufhin brachten die USA die zusätzlichen Zölle in Höhe von 100 Prozent auf den Import von chinesische Produkten ins Spiel. 

Peking warf den USA daraufhin "Doppelmoral" vor und drohte mit Gegenmaßnahmen. Zuletzt wurden Trumps Worte Richtung China wieder milder. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
2 min.
China zuversichtlich vor Handelsgesprächen mit USA
Chinas Handelsminister Wang berief sich auch auf Aussagen Staatschef Xi Jinping.
Die Erwartungen an die Handelsgespräche zwischen China und den USA sind groß. Trump rechnet sogar mit einem Deal. Ganz so weit geht Peking im Vorfeld nicht.
23.10.2025
3 min.
Nach Abriss eines Schandflecks im Erzgebirge: Was aus dem Grundstück wird
Das Grundstück vor der Kirche ist nicht groß, aufgrund seiner Lage aber stadtbildprägend.
Direkt neben der Kirche ist im Zentrum von Thum eine freie Fläche entstanden. Die soll zu einem kleinen Schmuckstück werden und dabei auch noch dem Klimawandel Rechnung tragen. Nun wurden drei Varianten vorgestellt.
Kjell Riedel
20.10.2025
2 min.
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal
Trump findet wieder mildere Worte für China.
Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat sich hochgeschaukelt. Präsident Trump spricht jetzt von einem Deal, den er beim geplanten Treffen mit Xi anstrebe.
11:32 Uhr
4 min.
Tour-Finale von Power Plush im „Atomino“: Herzen an die Macht!
Power Plush im Atomino.
Die Chemnitzer Band Power Plush hat am Freitagabend im Atomino ihre Deutschland-Tour zum aktuellen Album „Love Language“ beendet. Wächst in der Stadt hier eine dritte Indie-Macht heran?
Tim Hofmann
24.10.2025
1 min.
A 72 bei Zwickau zwei Stunden voll gesperrt: Warum ganz schnell ein Bautrupp anrücken musste
Auf der A 72 bei Zwickau gab es am Donnerstag eine Vollsperrung.
Der Verkehr wurde am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr abgeleitet - ohne Ankündigung im Vorfeld. Für die Vorbereitung der Baumaßnahme gab es nicht viel Zeit.
Holger Frenzel
11:30 Uhr
1 min.
Brand in Plauener Pflegeheim: Bewohner im Krankenhaus verstorben
Ein Mann erlitt schwerste Brandverletzungen im Pflegeheim am Kastanienweg.
Am Freitag hat ein plötzlicher Brand Bewohner und Mitarbeitende eines Pflegeheims in Plauen erschüttert. Die Ursache steht nach wie vor nicht fest.
Jonas Patzwaldt und Gunter Niehus
Mehr Artikel