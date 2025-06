Welche Discounter gerade um die Marktführerschaft kämpfen

Die deutschen Discounter liefern sich ein hartes Rennen: Mit Preissenkungen ringen Lidl und Aldi um Kunden. Generell wird die Konkurrenz härter, zeigen neue Zahlen. Wer hat im Rennen die Nase vorn?

Nürnberg/Heilbronn.

Die Discounter sind in Deutschland ungebrochen beliebt - liefern sich aber einen zunehmenden Konkurrenzkampf um Kundinnen und Kunden. Besonders die Platzhirsche Aldi und Lidl senkten zuletzt viele Preise und heizten so den Wettbewerb an. 2024 machten allen Discounter hierzulande einen Umsatz von gut 77 Milliarden Euro - und damit fast ein Drittel mehr als fünf Jahre zuvor. Das zeigen neue Daten des Marktforschungsinstituts YouGov, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.