Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Geschäfte für Deutschlands Exporteure auf ihrem wichtigsten Markt USA laufen seit Monaten schlecht. (Symbolbild)
Die Geschäfte für Deutschlands Exporteure auf ihrem wichtigsten Markt USA laufen seit Monaten schlecht. (Symbolbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die für Deutschland wichtige Automobilbranche steckt in der Krise. (Symbolbild)
Die für Deutschland wichtige Automobilbranche steckt in der Krise. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Zölle bremsen die Exportnation Deutschland. (Symbolbild)
Zölle bremsen die Exportnation Deutschland. (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa Pool/dpa
Die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau trübt sich weiter ein. (Symbolbild)
Die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau trübt sich weiter ein. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Die Geschäfte für Deutschlands Exporteure auf ihrem wichtigsten Markt USA laufen seit Monaten schlecht. (Symbolbild)
Die Geschäfte für Deutschlands Exporteure auf ihrem wichtigsten Markt USA laufen seit Monaten schlecht. (Symbolbild) Bild: Kay Nietfeld/dpa
Die für Deutschland wichtige Automobilbranche steckt in der Krise. (Symbolbild)
Die für Deutschland wichtige Automobilbranche steckt in der Krise. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Zölle bremsen die Exportnation Deutschland. (Symbolbild)
Zölle bremsen die Exportnation Deutschland. (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa Pool/dpa
Die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau trübt sich weiter ein. (Symbolbild)
Die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau trübt sich weiter ein. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Wirtschaft
Wenig Hoffnung auf Aufschwung: Exporte schrumpfen weiter
Jörn Bender, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zollstreit mit den USA, Billig-Konkurrenz aus China und düstere Prognosen im Maschinenbau: Warum für viele Unternehmen aktuell kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist.

Wiesbaden.

Die Serie von Rückschlägen für die Exportnation Deutschland setzt sich fort. Zollkonflikte bremsen im fünften Monat in Folge die Geschäfte im wichtigen US-Markt, wachsende Konkurrenz aus China setzt "Made in Germany" zusätzlich zu. In Schlüsselbranchen wie dem Maschinenbau wächst der Pessimismus: Viele Unternehmen rechnen im laufenden Jahr mit rückläufigen Umsätzen und sehen sich zum Personalabbau gezwungen - auch wegen der Dauerkrise in der Automobilindustrie.

Die für Deutschland wichtige Automobilbranche steckt in der Krise. (Symbolbild)
Die für Deutschland wichtige Automobilbranche steckt in der Krise. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Die für Deutschland wichtige Automobilbranche steckt in der Krise. (Symbolbild)
Die für Deutschland wichtige Automobilbranche steckt in der Krise. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa

Zwar gingen auch im August die meisten deutschen Ausfuhren in die USA. Es gab jedoch den fünften monatlichen Rückgang in Folge, wie das Statistische Bundesamt mitteilt - und zugleich den niedrigsten Wert seit November 2021.

Mit einem Warenwert von 10,9 Milliarden Euro waren die deutschen Ausfuhren in die Vereinigten Staaten im August kalender- und saisonbereinigt um 2,5 Prozent niedriger als im Juli 2025 und um 20,1 Prozent geringer als ein Jahr zuvor. Die aggressive Zollpolitik der Regierung von US-Präsident Donald Trump wird zunehmend zur Belastung für die exportorientierte deutsche Wirtschaft.

Sind höhere EU-Zölle die richtige Antwort?

Eine "zunehmende Abschottung der EU" sei nicht die Lösung, warnt der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). Die EU-Kommission hatte jüngst angekündigt, dass sie die hiesige Stahlindustrie mit einem auf 50 Prozent verdoppelten Zollsatz vor Billig-Konkurrenz aus Ländern wie China schützen will. Hohe Zölle verteuerten Produkte und schadeten letztlich allen, warnt BGA-Präsident Dirk Jandura und fordert: "Europa braucht Investitionen in Resilienz und Diversifizierung – nicht in Mauern um den Binnenmarkt."

"Nachhaltiger Aufschwung nicht in Sicht"

Volkswirte gehen davon aus, dass sich der Abwärtstrend im US-Geschäft noch einige Zeit fortsetzen wird. Die jüngste Stimmungsumfrage des Münchner Ifo-Instituts im September ergab zwar ein deutlich positiveres Bild in der deutschen Exportwirtschaft als im August. "Ein nachhaltiger Aufschwung ist allerdings noch nicht in Sicht", relativierte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. 

Im August liefen auch die Geschäfte mit den Partnerländern der Europäischen Union für Deutschlands Exporteure schlechter. Auf dem chinesischen Markt ging es dagegen wieder etwas aufwärts.

Insgesamt lieferte Europas größte Volkswirtschaft den vorläufigen Ergebnissen der Wiesbadener Statistiker zufolge im August Waren im Wert von 129,7 Milliarden Euro ins Ausland. Das waren 0,5 Prozent weniger als im Juli des laufenden Jahres und 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Zölle bremsen die Exportnation Deutschland. (Symbolbild)
Zölle bremsen die Exportnation Deutschland. (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa Pool/dpa
Zölle bremsen die Exportnation Deutschland. (Symbolbild)
Zölle bremsen die Exportnation Deutschland. (Symbolbild) Bild: Sina Schuldt/dpa Pool/dpa

Bringt 2026 den Konjunkturschub?

Die deutsche Wirtschaft steckt seit längerer Zeit in einem Konjunkturtief. In den vergangenen beiden Jahren schrumpfte die Wirtschaftsleistung. Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung wie führende Wirtschaftsforschungsinstitute nur ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. 

Die Erwartungen für 2026 sind mit 1,3 Prozent Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) deutlich zuversichtlicher. Allerdings beruht die Hoffnung auf Belebung der Konjunktur nicht auf der Auslandsnachfrage, sondern darauf, dass Milliardeninvestitionen in Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie in die Verteidigung die Konjunktur im Inland ankurbeln werden.

Aktuell trübe Stimmung

Aktuell dominiert in wichtigen Branchen wie dem Maschinenbau Pessimismus: In der jüngsten Konjunkturumfrage des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) bewertet ein Drittel (33 Prozent) der 877 Unternehmen die aktuelle Lage als "schlecht" oder "sehr schlecht". Mehr als die Hälfte (61 Prozent) rechnet nicht mit Besserung in den nächsten sechs Monaten, knapp jedes fünfte Unternehmen (18 Prozent) erwartet gar eine weitere Eintrübung.

Die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau trübt sich weiter ein. (Symbolbild)
Die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau trübt sich weiter ein. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa
Die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau trübt sich weiter ein. (Symbolbild)
Die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau trübt sich weiter ein. (Symbolbild) Bild: Oliver Berg/dpa

Umsatzrückgang und Personalabbau

Gut ein Drittel (35 Prozent) der befragten Maschinenbauer rechnet im laufenden Jahr mit einem nominalen Umsatzrückgang. Der Personalabbau in der Branche dürfte sich fortsetzen. Zwar erwartet mehr als die Hälfte der Unternehmen (55 Prozent) eine unveränderte Stammbelegschaft in den nächsten sechs Monaten. Doch mehr als jedes vierte Unternehmen (26 Prozent) sieht sich zum Personalabbau gezwungen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
09:12 Uhr
2 min.
Maschinenbauer blicken pessimistisch auf die nächsten Monate
Die Stimmung im Maschinen- und Anlagenbau trübt sich weiter ein. (Symbolbild)
Zollkonflikte, China-Konkurrenz und schwächelnde Autoindustrie: Warum viele Maschinenbauer ihre Lage aktuell als "schlecht" einstufen – und was das für Jobs in der Branche bedeuten könnte.
19.09.2025
4 min.
Trump-Zölle drücken deutschen Exportüberschuss auf Tiefstand
Schwierige Zeiten für Deutschlands Exporteure im Geschäft mit dem wichtigsten Handelspartner USA. (Symbolbild)
Kraftfahrzeuge, Maschinen, Elektrotechnik: Deutsche Firmen liefern seit Jahren mehr Waren in die USA als umgekehrt. US-Präsident Trump will das mit höheren Zöllen ändern. Geht seine Strategie auf?
Jörn Bender und Markus Klemm, dpa
Mehr Artikel