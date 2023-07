Wenig Übernahmen in der Transport- und Logistikbranche

Düsseldorf.

Der bereits im vergangenen Jahr registrierte weltweite Einbruch bei den Fusionen und Übernahmen in der Transport- und Logistikbranche hat sich in den ersten sechs Monaten dieses Jahres laut einer Studie fortgesetzt. In der ersten Jahreshälfte seien nur 85 Fusionen und Übernahmen mit einem jeweiligen Volumen von mindestens 50 Millionen US-Dollar angekündigt worden, heißt es in dem "Transport & Logistics Barometer" der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Vorjahreszeitraum seien es noch 144 gewesen.