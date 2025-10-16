Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zehntausende Aktionäre fordern von Wirecard Schadenersatz. (Archivbild)
Zehntausende Aktionäre fordern von Wirecard Schadenersatz. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Zehntausende Aktionäre fordern von Wirecard Schadenersatz. (Archivbild)
Zehntausende Aktionäre fordern von Wirecard Schadenersatz. (Archivbild) Bild: Peter Kneffel/dpa
Wirtschaft
Wirecard: BGH prüft Ansprüche von Aktionären nach Insolvenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zehntausende Aktionäre fordern im Insolvenzverfahren von Wirecard Schadenersatz. Nach einem Zwischenurteil aus München dürfen sie auf ein wenig Geld hoffen. Nun schaut Karlsruhe sich die Sache an.

Karlsruhe.

Können Wirecard-Aktionäre im Insolvenzverfahren als einfache Gläubiger Schadenersatz aus der Insolvenzmasse fordern? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bundesgerichtshof (BGH). Am Donnerstag hat das oberste deutsche Zivilgericht über eine Klage der Vermögensverwaltung Union Investment verhandelt. Eine Entscheidung wollen die Karlsruher Richter am 13. November bekanntgeben. (Az. IX ZR 127/24)

Union Investment hat Schadenersatz in Höhe von knapp 10 Millionen Euro zur Wirecard-Insolvenztabelle angemeldet. Sie wirft dem einstigen Dax-Konzern vor, über Jahre ein nicht existentes Geschäftsmodell vorgetäuscht und seine finanzielle Lage falsch dargestellt zu haben. Hätten Anleger die Wahrheit gewusst, hätten sie keine Aktien gekauft, so das Argument.

Zwischenurteil aus München

Doch der Insolvenzverwalter bestreitet die Forderungen. Er hält die Forderungen von Gläubigern wie kreditgebenden Banken oder ehemaligen Angestellten für vorrangig. Die Aktionäre seien nur zu berücksichtigen, falls am Ende des Insolvenzverfahrens Geld übrig bliebe - wonach es nicht aussieht.

Das Oberlandesgericht (OLG) München sah das in dem Verfahren zuletzt anders und entschied im September 2024 in einem Zwischenurteil, dass Aktionäre ihre Ansprüche auf Schadenersatz als einfache Insolvenzforderungen geltend machen können. Eine höchstrichterliche Entscheidung gibt es zu dem Thema bisher aber noch nicht. Daher soll nun der BGH entscheiden. 

Bewusstes Risiko oder verfälschter Wille?

Eine klare Tendenz des neunten Zivilsenats wurde in der Verhandlung nicht deutlich. Auf der Seite des Insolvenzverwalters betonten die Anwälte, dass den Anlegern beim Kauf der Aktien das damit verbundene unternehmerische Risiko bewusst gewesen sei. Der Anwalt der Gegenseite hielt dagegen, der freie Wille der Aktionäre beim Aktienkauf sei aufgrund der Täuschung durch Wirecard verfälscht worden und die Investitionsentscheidung daher nicht belastbar.

In Summe geht es in Karlsruhe um viel Geld: Etwa 50.000 Wirecard-Aktionäre haben laut Gericht Schadenersatzforderungen in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro zur Insolvenztabelle angemeldet. Insgesamt fordern die Wirecard-Gläubiger 15,4 Milliarden Euro. Die Insolvenzmasse beträgt aber nur rund 650 Millionen Euro. Voraussichtlich werden die Gläubiger also in jedem Fall nur einen sehr kleinen Teil ihrer Forderungen bekommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
11.10.2025
3 min.
Anwalt der Republik vermutet Benko-Vermögen in Stiftungen
Das einstige Signa-Imperium von Benko sollte auf der Suche nach Vermögen noch intensiver durchleuchtet werden, meint der Anwalt der Republik, Wolfgang Peschorn.
Mehr als 1.130 Gesellschaften, Milliardenforderungen und offene Fragen: Die Aufarbeitung des Zusammenbruchs des Signa-Imperiums gestaltet sich äußerst komplex.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:37 Uhr
2 min.
Klingenthal: Einschränkungen an der Schanze
Der Anlaufturm der Großschanze in Klingenthal.
Erst der Continental-Cup im Skispringen, dann das Finale des Sommer-Grand-Prix: Das hat ab dem 18. Oktober Auswirkungen auf den Besucherverkehr in der Vogtland-Arena.
Ronny Hager
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
24.09.2025
2 min.
Interview in U-Haft: Ex-Wirecard-Chef will wieder arbeiten
Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun hofft nach wie vor auf einen Freispruch. (Archiv)
Seit über fünf Jahren sitzt Ex-Wirecard-Chef Markus Braun in Untersuchungshaft. Der österreichische Manager beharrt nach wie vor auf seiner Unschuld - und macht Pläne für ein Leben in Freiheit.
16:32 Uhr
3 min.
UEFA lehnt Frankfurts Antrag auf Verlegung gegen Neapel ab
Eintracht Frankfurt wird bei der SSC Neapel nach Ablehnung eines Antrags auf Spielverlegung ohne Unterstützung der Fans spielen. (Archivbild)
Eintracht Frankfurt scheitert mit dem Versuch, das Champions-League-Spiel bei Neapel an einen neutralen Ort zu verlegen. Die Partie steigt ohne Fans aus Frankfurt. Der Unmut des Clubs ist groß.
Mehr Artikel