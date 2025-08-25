Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Export leidet unter den US-Zöllen, aber immerhin gibt es nun einen Deal zwischen EU und USA. (Archivbild)
Der Export leidet unter den US-Zöllen, aber immerhin gibt es nun einen Deal zwischen EU und USA. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Der Export leidet unter den US-Zöllen, aber immerhin gibt es nun einen Deal zwischen EU und USA. (Archivbild)
Der Export leidet unter den US-Zöllen, aber immerhin gibt es nun einen Deal zwischen EU und USA. (Archivbild) Bild: Christian Charisius/dpa
Wirtschaft
Wirtschaft optimistischer: Ifo-Index steigt zum sechsten Mal
Alexander Sturm, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer klettert auf den höchsten Stand seit über einem Jahr - auch, weil Firmen im Zollstreit mehr Gewissheit haben. Naht nun ein Ende der langen Wirtschaftskrise?

München/Frankfurt.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich überraschend deutlich auf und lässt auf ein Ende der Wirtschaftsflaute hoffen. Wie das Münchner Ifo-Institut mitteilt, stieg das Ifo-Geschäftsklima im August um 0,4 Punkte auf 89 Zähler. Damit legte das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer etwas kräftiger zu als von Volkswirten erwartet. Dazu trägt nach Einschätzung von Ökonomen die Einigung zwischen der EU und den USA im Zollstreit bei, die Firmen mehr Planungssicherheit gebe. 

"Die aktuelle Lage wird von den Unternehmen als unverändert schwierig eingeschätzt", kommentierte KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher. "Dennoch steigt die Zuversicht auf einen Aufschwung weiter." 

Höchster Stand seit April 2024

Mit dem Anstieg im August kletterte der Ifo-Index zum sechsten Mal in Folge auf den höchsten Stand seit April 2024. Während dem Ifo zufolge die aktuelle Lage in den Unternehmen etwas schlechter eingeschätzt wurde, hat sich die Bewertung der künftigen Geschäfte überraschend verbessert. 

Ifo-Präsident Clemens Fuest ist dennoch zurückhaltend. "Die Erholung der deutschen Wirtschaft bleibt schwach", kommentierte er das Ergebnis der Umfrage unter etwa 9.000 Firmen. So bleibt in der Industrie die Stimmung laut Ifo generell eher trüb, während der Index im Einzelhandel laut Branchenverband HDE das dritte Mal in Folge zurückging. Im Dienstleistungssektor hellte sich Lage dagegen etwas auf, in der Baubranche besserten sich die Aussichten. Im ersten Halbjahr sammelte sie mehr Aufträge ein, zugleich profitiert sie von Mehrausgaben für Infrastruktur. 

In der Baubranche hellen sich die Aussichten auf dank gesunkener Zinsen. (Archivbild)
In der Baubranche hellen sich die Aussichten auf dank gesunkener Zinsen. (Archivbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
In der Baubranche hellen sich die Aussichten auf dank gesunkener Zinsen. (Archivbild)
In der Baubranche hellen sich die Aussichten auf dank gesunkener Zinsen. (Archivbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa

"Keine rosarote Brille" 

"Dass die hiesigen Unternehmen mit zartem Optimismus auf die kommenden Wochen und Monate blicken, liegt am Zoll-Deal zwischen den USA und der EU", sagte Claus Niegsch, Branchenanalyst bei der DZ Bank. Der vereinbarte Basiszoll von 15 Prozent für viele Importe aus der EU belaste Deutschlands Exporteure deutlich. "Aber: Die Unsicherheit verfliegt nun etwas." Mit einer rosaroten Brille würden die Wirtschaftsplaner dennoch nicht herumlaufen. 

Trumps Zölle doch verschmerzbar?

Unter Volkswirten mehrt sich die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Wirtschaftsflaute - nicht zuletzt wegen der milliardenschweren Ausgaben des Bundes für Infrastruktur, Verteidigung und Klimaschutz

Deutsche-Bank-Ökonom Marc Schattenberg erwartet, dass die Konjunktur in der laufenden Jahreshälfte wegen der kräftigen staatlichen Investitionsanreize wieder anzieht. Auch der Konsum der Verbraucher dürfte wegen niedriger Inflation und robusten Lohnwachstums zulegen. 

Die staatliche Förderbank KfW erwartet für 2025 statt einer Stagnation nun ein Mini-Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent. "Die signifikanten US-Zollerhöhungen seit Frühjahr 2025 scheinen die Unternehmen recht gut zu verkraften", sagte Chefvolkswirt Schumacher.

Die längste Rezession seit mehr als 20 Jahren könnte bald enden. (Archivbild)
Die längste Rezession seit mehr als 20 Jahren könnte bald enden. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa
Die längste Rezession seit mehr als 20 Jahren könnte bald enden. (Archivbild)
Die längste Rezession seit mehr als 20 Jahren könnte bald enden. (Archivbild) Bild: Marcus Brandt/dpa

"Für die deutsche Wirtschaft sollte zum Jahresende hin der Rückenwind überwiegen", meint er. "Schon im vierten Quartal ist mit einem ersten konjunkturellen Schub durch die Investitionsoffensive des Bundes zu rechnen." Für 2026 geht er dann von einem preisbereinigten Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent aus - 0,5 Prozentpunkte mehr als bisher erwartet. 

Hoffen auf Wachstum schon dieses Jahr 

Mit ihrer Schätzung steht die KfW nicht allein da. Auch andere Forschungsinstitute und die Bundesbank halten dieses Jahr ein leichtes Wachstum für möglich und 2026 ein deutliches Plus.

Die deutsche Wirtschaft steckt in der längsten Rezession seit mehr als 20 Jahren. 2024 und 2023 war sie spürbar geschrumpft. Auch dieses Jahr kommt die Konjunktur kaum vom Fleck. Im zweiten Quartal sank die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent zum Vorquartal. Im ersten Jahresviertel war sie noch um 0,3 Prozentpunkte gewachsen - auch weil Firmen aus Sorge vor US-Zöllen Geschäfte vorzogen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
5 min.
Deutsche Wirtschaft rutscht im Frühjahr tiefer ab
Aufschwung vertagt: Hoffnungsschimmer am Horizont für die deutsche Wirtschaft? (Archivbild)
Die Konjunktur verliert spürbar an Fahrt. Doch trotz höherer Zölle ist ein Mini-Wachstum der Exportnation Deutschland im Gesamtjahr möglich. Dafür muss aber auch die Politik liefern.
Jörn Bender, dpa
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
25.08.2025
1 min.
Ifo: Zuversicht in deutscher Wirtschaft wächst weiter
Stimmung in den Unternehmen hellt sich auf (Archivbild).
Zollstreit, Bürokratie, Kriege und Krisen lasten auf der deutschen Wirtschaft. Trotzdem zeigt das wichtigste Konjunkturbarometer nach oben - zum sechsten Mal in Folge.
Mehr Artikel