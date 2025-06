Barzahlungen ab 10.000 Euro künftig verboten: Neue Cash-Obergrenze kommt

Die Deutschen zahlen noch immer sehr gerne in bar. Doch genau da kommt jetzt eine gravierende Änderung auf sie zu.

Chemnitz, Brüssel. Die Deutschen lieben ihr Bargeld. Etwa jede zweite Transaktion erfolgt noch immer in bar. Das geht aus einer Studie der Bundesbank hervor. Die schätzt: Die Deutschen hatten Ende 2024 Banknoten im Wert von sage und schreibe 395 Milliarden Euro bei sich gehortet. Ein Grund laut Studie: Die Scheine vermitteln vielen Bundesbürgern das Gefühl von Freiheit, Sicherheit und Unabhängigkeit. Der Banknote in der Hand wird also offensichtlich häufig mehr vertraut als dem digitalen Kontoauszug. Zudem schätzen viele am Bargeld, dass es die Privatsphäre schützt. Transaktionen können durch Dritte nicht nachvollzogen werden. Cash macht darüber hinaus unabhängig von Banken und internationalen Kartenzahlsysteme und ermöglicht einen selbstbestimmten Umgang mit den eigenen Daten.

Viele Menschen, die ganz oder teilweise vom elektronischen Zahlungsverkehr ausgeschlossen sind, könnten ohne Bargeld auch nicht shoppen, ihre Miete nicht zahlen, nicht ins Kino oder Theater gehen. Ältere Kunden fühlen sich darüber hinaus auch schnell mal von den kontaktlosen Bezahlvarianten überfordert oder besitzen nicht die dafür notwendigen Geräte. Doch die Zeiten ändern sich. Wer in Zukunft hohe Summen in bar bezahlen möchte, riskiert demnächst mehr als nur einen kritischen Blick.

Das sind die neuen Bargeld-Regelungen der EU

Bislang konnten in Deutschland quasi schon immer Rechnungen in beliebiger Höhe in bar beglichen werden. Zur Legitimation reichte das Vorzeigen eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses. Das ändert sich jetzt aber: Denn die Europäische Union (EU) hat neue Regeln für den Zahlungsverkehr mit Bargeld festgelegt: Künftig dürfen europaweit keine Beträge über 10.000 Euro mehr in bar bezahlt werden. Diese Änderung betrifft also auch die Deutschen. Generell gibt es aber eine Ausnahme: Bei Privat-an-Privat-Verkäufen wie zum Beispiel einem privaten Auto- oder Küchen- Deal soll dieser neue Grenzwert nicht gelten.

Bei Cash-Zahlungen ab 3.000 Euro künftig Dokumentationspflicht

Im Klartext bedeutet das: Wer ab diesem Datum größere Summen jenseits von 10.000 Euro bezahlen will, muss dies häufig auf anderem Wege tun. Wenn es schnell gehen muss, wäre das zum Beispiel über eine Echtzeit-Überweisung möglich.

Eine weitere Einschränkung, die auf die Deutschen zukommt: Schon bei Barzahlungen ab 3.000 Euro müssen künftig dann die persönlichen Daten angegeben werden. Das heißt, der jeweilige Händler oder Verkäufer muss den Namen, die Anschrift und die Ausweisdaten erfassen und für eine mögliche Rückverfolgung speichern. Einzelne Mitgliedsstaaten dürfen zusätzlich strengere Vorgaben einführen – etwa niedrigere Limits oder weitergehende Nachweispflichten.

Bei Verstößen droht ein Bußgeld. Bei Bezahlung mit EC-Karte oder Kreditkarte gilt diese Dokumentationspflicht aber nicht. Bei einer Echtzeit-Überweisung kann man zudem auch so viel Geld überweisen, wie man möchte.

Änderungen sollen Geldwäsche und Kriminalität eindämmen

All diese Maßnahmen sind Teil des neuen EU-Geldwäschepakets. Dadurch sollen Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus eingedämmt werden. Illegale Geldflüsse sollen dadurch nicht mehr so leicht verschleiert werden können. Auch die Umgehung von Sanktionen soll dadurch erschwert werden. Deutschland hat der neuen Bargeld-Obergrenze zugestimmt. Kritiker monieren aber: „Für den normalen Verbraucher bedeutet das aber höhere Hürden, mehr Bürokratie und weniger Flexibilität.“

Gebrauchtwarenhandel fürchtet massive Einschnitte

Insbesondere der Mittelstand läuft gegen die Neuregelung Sturm. Der Zentralverband Deutsches Kfz-Gewerbe warnt vor massiven Nachteilen beim Gebrauchtwagenhandel. Barzahlungen gelten dort als bewährtes System – sicher, direkt und zuverlässig. Durch die neue EU-Obergrenze verlieren Händler und Käufer eine praktikable Lösung.

Hohe Barzahlungen im Handwerk üblich

Auch im deutschen Handwerk gibt es Befürchtungen. Bei Bauprojekten oder Sanierungen sind Bargeldbeträge über 10.000 Euro keine Seltenheit. Der Grund: Eine Ware wird erst gegen eine gesicherte Zahlung abgegeben und nicht auf Vertrauensbasis, dass Rechnungen später bezahlt werden. Wer solche Summen künftig in bar verlangt oder selbst zahlen möchte, gerät aber unter Generalverdacht – unabhängig von der Rechtmäßigkeit der Transaktion. Die Folge: Vertrauensverlust, Dokumentationspflichten und unnötiger Verwaltungsaufwand.

Im Edelmetallhandel sieht es ähnlich aus. Der Zentralverband der Gold- und Silberschmiede betont, dass bereits heute jede Transaktion umfangreich dokumentiert werden muss. Die neuen Meldepflichten bei der Finanztransaktionsuntersuchungsstelle verschärften die Situation zusätzlich, so der Verband. Kleine Betriebe sähen sich durch die geplante Bargeldgrenze vor eine weiter überbordende und existenzgefährdende Bürokratie gestellt.

So bereiten Sie sich auf die neue Bargeld-Regelung vor

Bargeld soll in Deutschland auch künftig nicht verboten werden – große Barzahlungen bleiben aber nur noch innerhalb der EU-Grenzen möglich. Experten raten: Wer künftig rechtssicher zahlen will, sollte sich vorbereiten. Quittungen, Kontoauszüge oder Schenkungsverträge sichern den Nachweis der Geldherkunft.

Wer große Anschaffungen plant und etwa ein Fahrzeug oder Edelmetalle in bar zahlen möchte, sollte den Zeitrahmen bis Juli 2027 nutzen. Zudem sollte frühzeitig mit Händlern geklärt werden: Akzeptieren sie Barzahlung noch? Welche Bedingungen gelten künftig? Wer informiert handelt, bleibt flexibel – trotz wachsender Regulierungen. (juerg)