Bergbau-Impulse aus Sachsen: Dieser Mann will in Argentinien Lithium für jedes zehnte E-Auto Europas gewinnen

Bekommt die Industrie des Freistaats auch in Zukunft genug Rohstoffe? Darüber sprachen Experten am Montag in Dresden. Ein Absolvent der Freiberger Bergakademie stellte ein wegweisendes Projekt vor.

Während Länder wie China oder die USA weltweit auf Rohstoffsuche gehen, hinkt die EU hinterher. Deutschland erst recht. Ein Mann aus Sachsen aber will das ändern. Er heißt Micha Zauner, ist Absolvent der TU Bergakademie Freiberg und treibt nun von Dresden aus als Vorstand der Deutschen E-Metalle AG ein einzigartiges Bergbau-projekt voran. Während Länder wie China oder die USA weltweit auf Rohstoffsuche gehen, hinkt die EU hinterher. Deutschland erst recht. Ein Mann aus Sachsen aber will das ändern. Er heißt Micha Zauner, ist Absolvent der TU Bergakademie Freiberg und treibt nun von Dresden aus als Vorstand der Deutschen E-Metalle AG ein einzigartiges Bergbau-projekt voran.