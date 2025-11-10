Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bergakademie-Absolvent Micha Zauner ist Vorstand der Deutschen E-Metalle AG. Das Dresdner Unternehmen will großflächig Lithium in Argentinien abbauen.
Bergakademie-Absolvent Micha Zauner ist Vorstand der Deutschen E-Metalle AG. Das Dresdner Unternehmen will großflächig Lithium in Argentinien abbauen. Bild: Frank Hommel
Bergakademie-Absolvent Micha Zauner ist Vorstand der Deutschen E-Metalle AG. Das Dresdner Unternehmen will großflächig Lithium in Argentinien abbauen.
Bergakademie-Absolvent Micha Zauner ist Vorstand der Deutschen E-Metalle AG. Das Dresdner Unternehmen will großflächig Lithium in Argentinien abbauen. Bild: Frank Hommel
Wirtschaft regional
Bergbau-Impulse aus Sachsen: Dieser Mann will in Argentinien Lithium für jedes zehnte E-Auto Europas gewinnen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bekommt die Industrie des Freistaats auch in Zukunft genug Rohstoffe? Darüber sprachen Experten am Montag in Dresden. Ein Absolvent der Freiberger Bergakademie stellte ein wegweisendes Projekt vor.

Während Länder wie China oder die USA weltweit auf Rohstoffsuche gehen, hinkt die EU hinterher. Deutschland erst recht. Ein Mann aus Sachsen aber will das ändern. Er heißt Micha Zauner, ist Absolvent der TU Bergakademie Freiberg und treibt nun von Dresden aus als Vorstand der Deutschen E-Metalle AG ein einzigartiges Bergbau-projekt voran.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
17.09.2025
4 min.
Freiberger Forscher befreien Bergbau-Wasser von Schadstoffen
Projektleiterin Sabrina Hedrich und Eberhard Janneck haben am Mittwoch die Pilotanlage zur Wasserbehandlung vorgestellt.
Was jetzt schon in einer Pilotanlage funktioniert, könnte künftig in größeren Anlagen in Sachsen und weltweit zum Einsatz kommen. Mit der Entwicklung eines Teams der TU Bergakademie lassen sich Flüsse und Bäche vor toxischen Metallen schützen.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
26.10.2025
6 min.
Lithium-Gigant Australien: Motor der globalen Energiewende
Der Blick auf die riesige Greenbushes-Mine ist atemberaubend.
Südlich von Perth liegt Greenbushes, die größte Hart-Gestein-Lithiummine der Welt. Das "weiße Gold" steckt in modernen Technologien vom E-Auto-Akku bis zum Smartphone. Doch der Boom hat seinen Preis.
Carola Frentzen, dpa
Mehr Artikel