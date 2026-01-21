MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Möbel-Riese Ikea will jetzt auch ins Stromgeschäft einsteigen und den Energiekonzernen Konkurrenz machen.
Der Möbel-Riese Ikea will jetzt auch ins Stromgeschäft einsteigen und den Energiekonzernen Konkurrenz machen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Der Möbel-Riese Ikea will jetzt auch ins Stromgeschäft einsteigen und den Energiekonzernen Konkurrenz machen.
Der Möbel-Riese Ikea will jetzt auch ins Stromgeschäft einsteigen und den Energiekonzernen Konkurrenz machen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Wirtschaft regional
Bericht: Ikea will jetzt auch günstigen Strom verkaufen
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schnäppchenjäger aufgepasst: Günstige Möbel gibt es bei Ikea schon lange, doch jetzt will der Schweden-Riese einem Bericht zufolge auch ins Energiegeschäft einsteigen und Strom verkaufen. Hunderte Euro Ersparnis sollen pro Jahr bei einem Wechsel drin ein.

Chemnitz.

Der schwedische Möbel-Riese Ikea will einen dynamischer Tarif anbieten – mit ständig aktualisierten Preisen. Das berichtet die „Bild“ mit Verweis auf Informationen aus Unternehmenskreisen. Das Besondere daran: „Auch private Haushalte bekommen so direkten Zugang zu den aktuellen Strompreisen, die normalerweise Großabnehmern wie Fabriken vorbehalten sind“, so die „Bild“. „Statt fester Abschläge zahlen sie nur, was sie tatsächlich verbrauchen.“ Vermarktet werden soll der Strom demnach unter dem Namen „Svea Strom“.

Flex-Tarif mit minutengenauer Abrechnung

Berechnet wird demnach jeweils der Echtzeit-Marktpreis, der sich alle 15 Minuten ändern kann. Dadurch können Stromfresser gezielt dann benutzt werden, wenn der Strom günstig ist. Schon seit 2025 müssen Energieanbieter ihren Kunden auch dynamische Tarife anbieten. Kunden brauchen für einen derartigen Tarif in der Regel ein intelligenten Messsystem („Smart Meter“), das Verbräuche genau erfasst und eine minutengenaue Abrechnung ermöglicht. Den Einbau eines Smart Meters können Kunden verlangen. Mithilfe einer Smartphone-App und diesem Smart Meter kann der Strom dann minutengenau abgerechnet werden.

Vorbild ist Schweden

Ikea will laut „Bild“ jetzt genau dort ansetzen. „Dabei stehen die viertelstündlichen Preise bereits um 14 Uhr am Vortag fest, können vom Kunden in einer eigenen Smartphone-App abgerufen werden“, so das Boulevardblatt. Das schaffe Planungssicherheit, zitiert die „Bild“ Ikeas Energie-Chefin Jacqueline Polak. „Wer seinen Verbrauch in günstige Stunden verlegt, kann Stromkosten senken und zugleich aktiv die Energiewende unterstützen.“ Vorbild sei Ikeas Heimatland Schweden, dort würden schon mehr als die Hälfte der Stromkunden dynamische Tarife nutzen.

So groß ist das Sparpotenzial

Ikea verspricht dem Bericht zufolge großes Sparpotenzial bei einem Wechsel. So soll die Grundgebühr schon bei 5,95 Euro pro Monat starten. Ikea hilft demnach wie andere Stromanbieter auch beim Tarifwechsel, baut bei Bedarf das „Smart Meter“ kostenlos ein. Bereits ein Single-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 1600 Kilowattstunden könne zum Beispiel am Standort Köln durch einen Wechsel zu Svea Strom rund 167 Euro pro Jahr sparen, heißt es. Mit steigendem Jahresverbrauch und Optimierungspotenzial wachse auch die Ersparnis deutlich. Ein Vier-Personen-Haushalt mit E-Auto (7000 kWh/Jahr) könne durch die Optimierung mit App und „Smart Meter“ jährliche Einsparungen von bis zu 830 Euro realisieren.

Wechsel mit Risiken verbunden

Allerdings ist mit der Kopplung des eigenen Strompreises an den Börsenstrompreis auch ein gewisses Risiko verbunden. „Wenn der Verbrauch nicht in die Zeiten verlagert wird, zu denen der Strom günstig ist, kann der dynamische Tarif auch teurer werden als ein klassischer Tarif“, zitiert die „Bild“ den Schweden-Konzern. Gebucht werden kann der Ikea-Strom demnach ab dem 21. Januar, weitere Details will Ikea im Laufe des Tages bekanntgeben. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
3 min.
Erzgebirge-Aue-Keeper Lord nach Torhüter-Entscheidung: „Martin ist einfach ein toller Typ“
Louis Lord hat zumindest fürs Erste Mannschaftskapitän Martin Männel aus dem Tor verdrängt. Gegen Hansa Rostock zeigte der 22-Jährige eine abgeklärte Leistung.
In der vergangenen Woche hatte Aues Cheftrainer Jens Härtel seine Entscheidung in der Torhüterfrage verkündet. Wie Louis Lord die vergangenen Tage erlebt hat.
Paul Steinbach
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
08:12 Uhr
1 min.
Einbruch in Chemnitzer Luxor
Die Feuerwehr half mit einer Drehleiter bei der Tätersuche.
Die Feuerwehr half bei der Suche nach den Tätern.
Christian Mathea
08:10 Uhr
3 min.
Trotz guter Leistung: Hanfmann verliert gegen Alcaraz
Vor allem im ersten Satz brachte Yannick Hanfmann den Weltranglisten-Ersten in große Bedrängnis.
Einen Satz lang bringt ein Deutscher die Nummer eins der Tennis-Welt in arge Bedrängnis. Dann setzt sich der Favorit doch durch.
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel