Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Birkenstock läuft es so gut, dass jetzt sogar in Sachsen an einem neuen Standort die Produktion hochgefahren wird.
Bei Birkenstock läuft es so gut, dass jetzt sogar in Sachsen an einem neuen Standort die Produktion hochgefahren wird. Bild: Soeren Stache/dpa
Bei Birkenstock läuft es so gut, dass jetzt sogar in Sachsen an einem neuen Standort die Produktion hochgefahren wird.
Bei Birkenstock läuft es so gut, dass jetzt sogar in Sachsen an einem neuen Standort die Produktion hochgefahren wird. Bild: Soeren Stache/dpa
Wirtschaft regional
Birkenstock kauft Fabrik in Sachsen: Hier entstehen jetzt Hunderte neue Jobs
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dass Birkenstock für 18 Millionen Euro eine Fabrik in Sachsen gekauft hat, ließ der Schuhhersteller schon vor einigen Wochen durchsickern. Jetzt erst hat er aber verraten, wo genau er dadurch Hunderte neue Jobs schafft.

Wittichenau.

Die Schuhbranche steckt in einer Krise, doch Birkenstock trotzt diesem Trend – und hat deshalb jetzt sogar eine Fabrik in Sachsen gekauft, um die Produktion weiter hochzufahren. Nun bestätigte das Unternehmen, dass es sich dabei um das Grundstück und die Gebäude des ehemaligen Möbelherstellers Maja handelt. Für etwa 18 Millionen Euro hat Birkenstock diese Immobilie in Wittichenau in der Oberlausitz erworben.

Maja-Möbelwerk soll reaktiviert werden

Das Gelände im Wittichenauer Ortsteil Brischko steht seit der Insolvenz des Möbelherstellers seit 2023 leer. Birkenstock plant, dort Kork-Latex-Fußbettungen herzustellen. Die bestehenden Gebäude auf dem Areal sollen dafür in einem ersten Schritt umfassend modernisiert und instandgesetzt werden. Die Arbeiten dazu sollen Anfang 2026 starten. Stufenweise soll dann der Standort ausgebaut werden. Bis 2030 sollen dort nach Unternehmensangaben mehrere Hundert Arbeitsplätze entstehen. „Diese Investition ist ein Glücksfall und Segen für unsere Kommune und die gesamte Region“, heißt es von der Stadtverwaltung in Wittichenau.

Areal so groß wie elf Fußballfelder

Schon im September war bekannt geworden, dass Birkenstock mit einem weiteren Werk nach Sachsen kommt - allerdings nannte das Unternehmen damals noch keine Details zum Standort. Die Immobilie in Wittichenau umfasst laut Birkenstock 78.000 Quadratmeter Produktions- und Logistikfläche. Das entspricht in etwa der Größe von elf Fußballfeldern. Der Kauf sei günstiger als ein Neubau, so das Unternehmen damals. Zudem könnten dadurch die Fertigungskapazitäten schneller erweitert werden.

Birkenstock-Sprecher: Eine glückliche Fügung

Birkenstock-Produkte seien stark nachgefragt, erklärte Unternehmenssprecher Jochen Gutzy jetzt dem MDR. Deshalb brauche das Unternehmen neue Fabriken in Deutschland. Bei der Suche nach neuen Produktionsstandorten auf die leer stehende Fabrik in Wittichenau gestoßen zu sein, nannte Gutzy eine „glückliche Fügung“. „Wir sind froh in Wittichenau Hallen gefunden zu haben, in denen wir die Produktion schneller hochfahren können, als wenn wir auf der grünen Wiese ein Werk neu errichten müssten.“ Ein Großteil der Fußbetten werde bereits in Sachsen produziert, so Jochen Gutzy. „Wittichenau soll nun Teil des Standortnetzes werden.“

Umsatzprognose angehoben

Bei Birkenstock läuft es momentan richtig gut. So hat das Unternehmen erst kürzlich seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Für das vierte Quartal erwartet die Firma nun einen Umsatz von mindestens 520 Millionen Euro. Das entspreche einem währungsbereinigten Wachstum von mindestens 18 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr 2025 ergebe sich damit ein Umsatz von mindestens 2,09 Milliarden Euro.

Birkenstock größter Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie

Birkenstock gehört nicht nur zu den Top Five der internationalen Schuh-Branche, sondern ist zugleich eine der bekanntesten deutschen Marken weltweit. Mehrheitseigentümer des traditionsreichen Familienunternehmens in sechster Generation ist inzwischen zwar die Beteiligungsgesellschaft L Catterton, hinter der unter anderem der französische Luxusgüterkonzern LVMH und dessen Hauptaktionär Bernard Arnault stehen. Mit rund 5500 Mitarbeitern ist Birkenstock aber der größte Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie. Rund jeder vierte Beschäftigte der Branche arbeitet bei Birkenstock. Seit Anfang 2013 wurden über 3000 neue Arbeitsplätze geschaffen, und zwar fast ausnahmslos in Deutschland. Birkenstock produziert den Großteil seiner Produkte an eigenen Produktionsstandorten in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Hessen - und in Sachsen.

Weltweit größter Birkenstock-Standort befindet sich in Sachsen

Der weltweit größte Birkenstock-Standort befindet sich nach Unternehmensangaben in Görlitz. Dort werden Fußbettungen und Sohlen hergestellt. Außerdem kommen in dem Werk alle Komponenten – Sohle, Fußbett, Schäfte und Schnallen – zusammen und werden in der Endmontage zu den weltweit bekannten Sandalen-Klassikern verarbeitet. Rund 1900 Mitarbeiter hat das Görlitzer Werk inzwischen. In den vergangenen Jahren sind zweistellige Millionenbeträge in die Erweiterung dieses Standorts geflossen. So sind neue Produktionslinien für Fußbett- und Kork-Latex-Sandalen aufgebaut worden. Größter Abnehmer des Görlitzer Werks seien die USA, der am schnellsten wachsende Markt sei der asiatische, wie es heißt. (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
11.10.2025
3 min.
Studie: Sachsen ist Streikhochburg im Osten
Im vergangenen Jahr haben auch Beschäftigte des Erzgebirgsklinikums für „gleiches Geld für gleiche Arbeit“ gestreikt.
Nirgendwo im Osten der Republik wird so oft gestreikt wie in Sachsen. Weil sich dort besonders viele Betriebe weigern, Tarifverträge abzuschließen - und weil neue Kollegen oft viel mehr verdienen.
Jürgen Becker
26.09.2025
3 min.
Bei Birkenstock läuft es: Schuhhersteller kauft in Sachsen Fabrik für 18 Millionen Euro
Das Fußbett hat Birkenstock weltberühmt gemacht. Inzwischen verkauft das Unternehmen so viele Sandalen, dass die Fertigung durch einen Fabrikkauf in Sachsen erweitert werden soll.
Der Schuhhandel in Deutschland kriselt. Doch Birkenstock trotzt diesem Trend - und hat deshalb jetzt sogar eine Fabrik in Sachsen bei Dresden gekauft, um die Produktion weiter hochzufahren.
Jürgen Becker
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
Mehr Artikel