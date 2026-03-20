MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
SAB-Chefin Katrin Leonhardt und Wirtschaftsminister Dirk Panter hatten zum offenen Austausch eingeladen.
SAB-Chefin Katrin Leonhardt und Wirtschaftsminister Dirk Panter hatten zum offenen Austausch eingeladen. Foto: Anika Dollmeyer/SAB
Chemnitzer Unternehmer sagten bei einer Veranstaltung der SAB ihre Meinung zu den Themen Bürokratie und Fördermittel.
Chemnitzer Unternehmer sagten bei einer Veranstaltung der SAB ihre Meinung zu den Themen Bürokratie und Fördermittel. Foto: Anika Dollmeyer/SAB
Zum Unternehmeraustausch war in der Hartmannfabrik in Chemnitz jeder Platz besetzt.
Zum Unternehmeraustausch war in der Hartmannfabrik in Chemnitz jeder Platz besetzt. Foto: Anika Dollmeyer/SAB
SAB-Chefin Katrin Leonhardt und Wirtschaftsminister Dirk Panter hatten zum offenen Austausch eingeladen.
SAB-Chefin Katrin Leonhardt und Wirtschaftsminister Dirk Panter hatten zum offenen Austausch eingeladen. Foto: Anika Dollmeyer/SAB
Chemnitzer Unternehmer sagten bei einer Veranstaltung der SAB ihre Meinung zu den Themen Bürokratie und Fördermittel.
Chemnitzer Unternehmer sagten bei einer Veranstaltung der SAB ihre Meinung zu den Themen Bürokratie und Fördermittel. Foto: Anika Dollmeyer/SAB
Zum Unternehmeraustausch war in der Hartmannfabrik in Chemnitz jeder Platz besetzt.
Zum Unternehmeraustausch war in der Hartmannfabrik in Chemnitz jeder Platz besetzt. Foto: Anika Dollmeyer/SAB
Wirtschaft regional
Chemnitzer Unternehmer reden Klartext mit Minister Dirk Panter: „Wir haben keine Zeit!“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Regierung will eins der wichtigsten Förderprogramme für den Mittelstand schrumpfen. Zum Unternehmeraustausch in der Hartmannfabrik versprach der Wirtschaftsminister aber auch Gutes.

Karsten Schulze könnte ein rundum zufriedener Unternehmer sein. Wenn da nur nicht diese zwei Schränke wären. Schulze ist Geschäftsführer von FD-Tech. Die Chemnitzer entwickeln Software für autonomes Fahren – eine Zukunftsbranche.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.03.2026
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
22.01.2026
2 min.
Wirtschaftsminister Dirk Panter bei VW in Chemnitz: „Das Motorenwerk ist top, und es soll top bleiben“
Wirtschaftsminister Panter und Montagewerkerin Jessica Topp im Chemnitzer VW-Werk.
Kurz nachdem der SPD-Politiker einen Millionen-Förderbescheid im Zwickauer VW-Werk abgegeben hatte, schaute er sich auch die Produktion in Chemnitz an. Und machte eine Zusage.
Eva-Maria Hommel
18:59 Uhr
1 min.
Pötsch soll VW-Chefkontrolleur bleiben
Hans Dieter Pötsch will VW-Chefkontrolleur bleiben. (Archivbild)
Seit über einem Jahrzehnt steht Hand Dieter Pötsch an der Spitze des VW-Aufsichtsrates. Nun strebt er eine weitere Amtszeit an.
18:51 Uhr
8 min.
Deutsche Waffenfirmen an der Börse
Der Panther-Kampfpanzer von Rheinmetall (links) steht neben anderen Panzern und Haubitzen des Rüstungskonzerns bei einer Vorführung in Unterlüß.
Die Liste ist nicht lang, aber sie wird länger: Mit Vincorion ist eine weitere deutsche Rüstungsfirma an der Börse, andere sind schon da. Es geht um Panzer, Schiffe, Munition und Meerestechnik.
Wolf von Dewitz, dpa
18.03.2026
4 min.
Trotz Wirtschaftskrise: Wo von Dresden bis zum Vogtland neue Arbeitsplätze entstehen
Erster Spatenstich im Oktober 2025: Die EAO Automotive GmbH aus der Schweiz erweitert ihren Standort in Auerbach im Vogtland und schafft 150 neue Arbeitsplätze.
Trotz Nahost-Krieg, US-Zöllen und chinesischer Marktmacht haben Minister Dirk Panter und die Wirtschaftsförderung Sachsen auch gute Nachrichten. Panter: „Wir dürfen uns nicht ausruhen.“
Eva-Maria Hommel
19.03.2026
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
Mehr Artikel