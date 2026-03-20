Chemnitzer Unternehmer reden Klartext mit Minister Dirk Panter: „Wir haben keine Zeit!“

Sachsens Regierung will eins der wichtigsten Förderprogramme für den Mittelstand schrumpfen. Zum Unternehmeraustausch in der Hartmannfabrik versprach der Wirtschaftsminister aber auch Gutes.

Karsten Schulze könnte ein rundum zufriedener Unternehmer sein. Wenn da nur nicht diese zwei Schränke wären. Schulze ist Geschäftsführer von FD-Tech. Die Chemnitzer entwickeln Software für autonomes Fahren – eine Zukunftsbranche. Karsten Schulze könnte ein rundum zufriedener Unternehmer sein. Wenn da nur nicht diese zwei Schränke wären. Schulze ist Geschäftsführer von FD-Tech. Die Chemnitzer entwickeln Software für autonomes Fahren – eine Zukunftsbranche.