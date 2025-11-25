„Das machen wir nicht aus Dumdideldei“: Warum der Freistaat einen Satelliten Made in Sachsen ins All schießen will

Sein Name steht schon fest. „Saxon-1“ soll das Gerät heißen. In wenigen Jahren schon, genauer 2027, könnte dieser Saxon-1 über den Köpfen der Sachsen kreisen. Über denen der restlichen Welt sowieso. Das Gehäuse sei mittlerweile gefunden, sagt Wirtschaftsminister Dirk Panter. Dabei handele es sich zwar nicht um sächsische Technologie.... Sein Name steht schon fest. „Saxon-1“ soll das Gerät heißen. In wenigen Jahren schon, genauer 2027, könnte dieser Saxon-1 über den Köpfen der Sachsen kreisen. Über denen der restlichen Welt sowieso. Das Gehäuse sei mittlerweile gefunden, sagt Wirtschaftsminister Dirk Panter. Dabei handele es sich zwar nicht um sächsische Technologie....