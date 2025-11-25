Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Telekommunikationssatellit im Orbit. Bekommt er demnächst Gesellschaft aus Sachsen?
Ein Telekommunikationssatellit im Orbit. Bekommt er demnächst Gesellschaft aus Sachsen? Bild: MAURITIUS IMAGES/NICOELNINO/ALAMY STOCK PHOTOS/Archiv
Ein Telekommunikationssatellit im Orbit. Bekommt er demnächst Gesellschaft aus Sachsen?
Ein Telekommunikationssatellit im Orbit. Bekommt er demnächst Gesellschaft aus Sachsen? Bild: MAURITIUS IMAGES/NICOELNINO/ALAMY STOCK PHOTOS/Archiv
Wirtschaft regional
„Das machen wir nicht aus Dumdideldei“: Warum der Freistaat einen Satelliten Made in Sachsen ins All schießen will
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Autoindustrie ist in der Krise. Soll die Politik mit aller Macht eingreifen? Oder eher auf Zukunftstechnologien setzen? Eine Debatte in Leipzig eröffnet neue Horizonte.

Sein Name steht schon fest. „Saxon-1“ soll das Gerät heißen. In wenigen Jahren schon, genauer 2027, könnte dieser Saxon-1 über den Köpfen der Sachsen kreisen. Über denen der restlichen Welt sowieso. Das Gehäuse sei mittlerweile gefunden, sagt Wirtschaftsminister Dirk Panter. Dabei handele es sich zwar nicht um sächsische Technologie....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
03.11.2025
2 min.
Wirtschaftsminister Dirk Panter zu Kurzbesuch in Bad Elster: Diese Themen nimmt er mit
Chursachsen-Chef Florian Merz und Wirtschaftsminister Dirk Panter trafen sich im König-Albert-Theater.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter hat das Sächsische Staatsbad besucht. Dabei wurde er mit einem Problem konfrontiert, das auf eine Lösung wartet.
Christian Schubert
15.10.2025
3 min.
Rüstungsindustrie: Minister will mehr Ansiedlungen in Sachsen
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besuchte am Mittwoch Firmen der Rüstungsbranche wie einen Hersteller von Militärfallschirmen in Ostsachsen.
Sachsens Wirtschaftsminister Panter wirbt für eine differenzierte Diskussion. Angesichts von Protesten gegen Rüstungsunternehmen müsse sich Sachsen entscheiden, ob es wirtschaftlichen Anschluss halten will.
Tobias Wolf
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
Mehr Artikel