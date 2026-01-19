„Das wird für Ihre Familie Konsequenzen haben“: Wie die DDR-Führung Familienunternehmer unter Druck setzte

Wirtschaft regional
Es ist ein wenig beachtetes Kapitel: Mittelständische Unternehmen in der DDR erlebten Repression, Enteignung, aber manchmal auch einen Neuanfang. So wie die Alfred-Weigel-Federnfabrik in Chemnitz.
Was haben ein Autospiegel, eine Toilettenspülung und ein erzgebirgisches Räuchermännchen gemeinsam? In ihnen stecken Federn. Genauer gesagt: Sie lassen sich nur dank Federn sinnvoll bedienen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.