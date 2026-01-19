MENÜ
Die Schwestern Eva Donath (links) und Anja Fritzsche führen die Alfred-Weigel-Federnfabrik in Chemnitz in vierter Generation.
Die Schwestern Eva Donath (links) und Anja Fritzsche führen die Alfred-Weigel-Federnfabrik in Chemnitz in vierter Generation. Bild: Ulf Dahl
Selbst im Räuchermännchen steckt eine Feder: Der Metallring dient zur Fixierung von Ober- und Unterteil.
Selbst im Räuchermännchen steckt eine Feder: Der Metallring dient zur Fixierung von Ober- und Unterteil. Bild: Ulf Dahl
Die Federn aus der Fabrik Alfred Weigel werden in die ganze Welt exportiert.
Die Federn aus der Fabrik Alfred Weigel werden in die ganze Welt exportiert. Bild: Ulf Dahl
Jörg Neumann bedient in der Produktion eine programmierbare CNC-Maschine.
Jörg Neumann bedient in der Produktion eine programmierbare CNC-Maschine. Bild: Ulf Dahl
Gut besucht: Im Garagencampus in Chemnitz bekamen Familienunternehmen diesen Winter eine Bühne.
Gut besucht: Im Garagencampus in Chemnitz bekamen Familienunternehmen diesen Winter eine Bühne. Bild: Eva-Maria Hommel
Die drei Geschwister Weigel. Kurt (rechts) war der Großvater der jetzigen Eigentümerinnen.
Die drei Geschwister Weigel. Kurt (rechts) war der Großvater der jetzigen Eigentümerinnen. Bild: Ulf Dahl
Wirtschaft regional
„Das wird für Ihre Familie Konsequenzen haben“: Wie die DDR-Führung Familienunternehmer unter Druck setzte
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Es ist ein wenig beachtetes Kapitel: Mittelständische Unternehmen in der DDR erlebten Repression, Enteignung, aber manchmal auch einen Neuanfang. So wie die Alfred-Weigel-Federnfabrik in Chemnitz.

Was haben ein Autospiegel, eine Toilettenspülung und ein erzgebirgisches Räuchermännchen gemeinsam? In ihnen stecken Federn. Genauer gesagt: Sie lassen sich nur dank Federn sinnvoll bedienen.
