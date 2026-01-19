„Das wird für Ihre Familie Konsequenzen haben“: Wie die DDR-Führung Familienunternehmer unter Druck setzte

Es ist ein wenig beachtetes Kapitel: Mittelständische Unternehmen in der DDR erlebten Repression, Enteignung, aber manchmal auch einen Neuanfang. So wie die Alfred-Weigel-Federnfabrik in Chemnitz.

Was haben ein Autospiegel, eine Toilettenspülung und ein erzgebirgisches Räuchermännchen gemeinsam? In ihnen stecken Federn. Genauer gesagt: Sie lassen sich nur dank Federn sinnvoll bedienen.