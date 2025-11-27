Die Unternehmensberaterin und der Elefant bei der IHK Chemnitz: „Die Wirtschaft hat Angst“

Strukturwandel, Autokrise – da muss die Politik was tun! So denken viele. Dagegen sagt eine Initiative aus Chemnitz: Mittelständler müssen selbst was ändern. Und dabei auch ungewöhnliche Wege gehen.

Bei der IHK in Chemnitz sitzt ein Elefant in der Bibliothek. Sieht eigentlich ganz nett aus. Jedenfalls sympathischer als der schlaffe Geselle, der neben ihm auf dem Tisch liegt – der sächsische Jammerlappen. Bei der IHK in Chemnitz sitzt ein Elefant in der Bibliothek. Sieht eigentlich ganz nett aus. Jedenfalls sympathischer als der schlaffe Geselle, der neben ihm auf dem Tisch liegt – der sächsische Jammerlappen.