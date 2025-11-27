Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Romina Döhlemann ist Unternehmensberaterin und hat die Wirtschaftsregion Südwestsachsen analysiert.
Der Elefant im Raum, genauer gesagt in der Bibliothek der IHK Chemnitz, steht für hausgemachte Probleme der Wirtschaft, über die wenig gesprochen wird.
Schlaffer Geselle: der sächsische Jammerlappen.
Noch produziert das Zwickauer Werk ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge der VW-Konzernmarken. Doch wie geht es weiter?
Romina Döhlemann ist Unternehmensberaterin und hat die Wirtschaftsregion Südwestsachsen analysiert.
Der Elefant im Raum, genauer gesagt in der Bibliothek der IHK Chemnitz, steht für hausgemachte Probleme der Wirtschaft, über die wenig gesprochen wird.
Schlaffer Geselle: der sächsische Jammerlappen.
Noch produziert das Zwickauer Werk ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge der VW-Konzernmarken. Doch wie geht es weiter?
Wirtschaft regional
Die Unternehmensberaterin und der Elefant bei der IHK Chemnitz: „Die Wirtschaft hat Angst“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Strukturwandel, Autokrise – da muss die Politik was tun! So denken viele. Dagegen sagt eine Initiative aus Chemnitz: Mittelständler müssen selbst was ändern. Und dabei auch ungewöhnliche Wege gehen.

Bei der IHK in Chemnitz sitzt ein Elefant in der Bibliothek. Sieht eigentlich ganz nett aus. Jedenfalls sympathischer als der schlaffe Geselle, der neben ihm auf dem Tisch liegt – der sächsische Jammerlappen.
