Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) und GK-Software-Vorstand Michael Scheibner in der Firmenzentrale in Schöneck.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) und GK-Software-Vorstand Michael Scheibner in der Firmenzentrale in Schöneck. Bild: Oliver Hach
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) und GK-Software-Vorstand Michael Scheibner in der Firmenzentrale in Schöneck.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) und GK-Software-Vorstand Michael Scheibner in der Firmenzentrale in Schöneck. Bild: Oliver Hach
Wirtschaft regional
GK Software mit Rekordumsatz: So verändert KI aus dem Vogtland das Einkaufen bei Aldi, Lidl & Co.
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Jahre nach dem Ausscheiden des Firmengründers Rainer Gläß will GK Software unter dem neuen Eigentümer in Schöneck bleiben und wachsen. Fast jeder Kunde kommt aber auch schon so beim Einkaufen in Deutschland mit dem Unternehmen in Berührung.

Weltweit nutzen 200 Supermarktketten die Computer-Programme, jeder Nutzer einer Lidl-App bekommt Knowhow aus dem Vogtland aufs Handy und in den ersten Läden kaufen Kunden mit Künstlicher Intelligenz des sächsischen Cloud-Anbieters: Das Technologieunternehmen GK Software bleibt in der Erfolgsspur – auch nach dem Verkauf an einen japanischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
5 min.
Sie kommen zu Hunderten bei Einbruch der Dunkelheit: Dorf bei Zwickau leidet unter Käferplage
Lutz Dietzel hat Käfer gefangen, damit ein Experte bestimmen kann, um welche Art es sich handelt.
Die Bewohner der kleinen Siedlung brauchen starke Nerven. Seit Wochen kämpfen sie mit Insekten, die versuchen, in ihre Häuser einzudringen. Wer die Eindringlinge sind, und wie man sie bekämpfen kann.
Holger Weiß
16.08.2025
4 min.
„Wir können uns das nicht mehr leisten“ – Stadt im Erzgebirge will Häuser und Wohnungen loswerden
Die Zwönitzer Straße 2 am Elterleiner Markt: Die Stadt will das Haus verkaufen.
Mehr als 100 Immobilien nennt die Stadt Elterlein ihr Eigen. Deren Erhalt stellt die Kommune inzwischen vor unlösbare Probleme. Das zwang den Stadtrat zum Handeln. Aber was bedeutet das für Mieter?
Kjell Riedel
09:53 Uhr
1 min.
Nach Aus im Plauener Bahnhofsgebäude: Demokratieverein Colorido startet Petition
Ein Blick in den Oberen Bahnhof. Colorido nutzte eine Fläche auf der linken Seite hinten.
Der Verein kämpft für den Erhalt der Räume im Oberen Bahnhof. Über ein Jahr lang hatte Colorido die Fläche belebt. Die Deutsche Bahn beendete das Projekt.
Claudia Bodenschatz
09:42 Uhr
2 min.
Staugefahr auf den Autobahnen bleibt hoch
Entspannung auf den Autobahnen ist noch nicht in Sicht: Am Wochenende (22. bis 24. August) rollt unter anderem eine Heimreisewelle gen Nordwesten.
Urlauber sorgen weiter für volle Fernstraßen. Und: Auf einer vielbefahrenen Strecke droht wegen einer Sperrung zusätzliches Ungemach. Wann und wo es länger dauert - die Übersicht.
17:00 Uhr
4 min.
Kanülenhersteller Injecta will im Vogtland weiter wachsen: Sachsens Wirtschaftsminister sichert Unterstützung zu
Injecta-Geschäftsführer Frank Riemer-Keller (rechts) führte Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD/Mitte) am Freitag durch die Werkhallen.
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) hat am Freitag den größten Arbeitgeber Klingenthals besucht. Worum es bei dem Treffen ging. Und: Warum auch Technisat für Dirk Panter im Vogtland ein Thema war.
Tino Beyer
10.08.2025
1 min.
Wirtschaftsminister besucht Unternehmen im Vogtland: Gespräch in Plauen mit Firma Binz über Bundeswehr
Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD).
Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) besucht am kommenden Freitag drei Unternehmen im Landkreis. Unter anderen auch den Plauener Fahrzeugausstatter Binz.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel