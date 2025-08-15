GK Software mit Rekordumsatz: So verändert KI aus dem Vogtland das Einkaufen bei Aldi, Lidl & Co.

Zwei Jahre nach dem Ausscheiden des Firmengründers Rainer Gläß will GK Software unter dem neuen Eigentümer in Schöneck bleiben und wachsen. Fast jeder Kunde kommt aber auch schon so beim Einkaufen in Deutschland mit dem Unternehmen in Berührung.

Weltweit nutzen 200 Supermarktketten die Computer-Programme, jeder Nutzer einer Lidl-App bekommt Knowhow aus dem Vogtland aufs Handy und in den ersten Läden kaufen Kunden mit Künstlicher Intelligenz des sächsischen Cloud-Anbieters: Das Technologieunternehmen GK Software bleibt in der Erfolgsspur – auch nach dem Verkauf an einen japanischen...