„Gläserne Manufaktur“ Dresden produziert den letzten VW: Diese Promis haben dort ihre Autos bestellt

24 Jahre lang wurden in dem Vorzeigewerk hinter Glas Autos gebaut, jetzt ist Schluss. Für die Manufaktur gibt es neue Pläne. Auch zur Zukunft der Mitarbeiter sind Details bekannt geworden.

Viele Gesichter sind ernst auf dem Gruppenbild, das Volkswagen Sachsen am Dienstagnachmittag veröffentlicht hat. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „Gläsernen Manufaktur" haben sich um einen knallroten VW ID.3 GTX versammelt. Es ist das letzte Auto, das sie an dem Standort mitten im Zentrum von Dresden gebaut haben.