Mitarbeiter der Gläsernen Manufaktur in Dresden haben am Dienstag den letzten VW aus ihrer Produktion verabschiedet, einen elektrisch betriebenen ID.3. Das Prestigeobjekt soll zum Innovationszentrum umgebaut werden.
Mitarbeiter der Gläsernen Manufaktur in Dresden haben am Dienstag den letzten VW aus ihrer Produktion verabschiedet, einen elektrisch betriebenen ID.3. Das Prestigeobjekt soll zum Innovationszentrum umgebaut werden. Bild: Robert Arnold/VW
Mitarbeiter der Gläsernen Manufaktur in Dresden haben am Dienstag den letzten VW aus ihrer Produktion verabschiedet, einen elektrisch betriebenen ID.3. Das Prestigeobjekt soll zum Innovationszentrum umgebaut werden.
Mitarbeiter der Gläsernen Manufaktur in Dresden haben am Dienstag den letzten VW aus ihrer Produktion verabschiedet, einen elektrisch betriebenen ID.3. Das Prestigeobjekt soll zum Innovationszentrum umgebaut werden. Bild: Robert Arnold/VW
Wirtschaft regional
„Gläserne Manufaktur“ Dresden produziert den letzten VW: Diese Promis haben dort ihre Autos bestellt
Von Eva-Maria Hommel, Jan-Dirk Franke
24 Jahre lang wurden in dem Vorzeigewerk hinter Glas Autos gebaut, jetzt ist Schluss. Für die Manufaktur gibt es neue Pläne. Auch zur Zukunft der Mitarbeiter sind Details bekannt geworden.

Viele Gesichter sind ernst auf dem Gruppenbild, das Volkswagen Sachsen am Dienstagnachmittag veröffentlicht hat. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „Gläsernen Manufaktur“ haben sich um einen knallroten VW ID.3 GTX versammelt. Es ist das letzte Auto, das sie an dem Standort mitten im Zentrum von Dresden gebaut haben.
