Wirtschaft regional
Die deutsche Fachmarkt-Kette Hammer steckt tief in der Krise. Sechs Filialen in Sachsen werden noch diese Woche dichtgemacht. Für einen Standort im Erzgebirge gibt es aber noch Hoffnung.
Die deutsche Fachmarkt-Kette Hammer steckt tief in der Krise. Von den 87 Filialen wird noch in dieser Woche rund jede zweite endgültig schließen. Eigentlich hatte Hammer mit der neu gegründeten Hammer Raumstylisten GmbH ab dem 1. Oktober 2025 neu durchstarten wollen. Doch der Sanierungsversuch ist gescheitert.
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