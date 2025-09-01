Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Finaler Check des neuen Sondermodells im Lichttunnel des Zwickauer Fahrzeugwerkes.
Finaler Check des neuen Sondermodells im Lichttunnel des Zwickauer Fahrzeugwerkes. Bild: Volkswagen
Finaler Check des neuen Sondermodells im Lichttunnel des Zwickauer Fahrzeugwerkes.
Finaler Check des neuen Sondermodells im Lichttunnel des Zwickauer Fahrzeugwerkes. Bild: Volkswagen
Wirtschaft regional
Hoffnung auf Kultstatus: Volkswagen startet in Zwickau Produktion eines ID.3-Sondermodells
Redakteur
Von Christoph Ulrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem GTX Fire+Ice will VW an die beliebte Golf-2-Version erinnern. Das Elektroauto wird auch in Dresden gefertigt. Die Auflage ist streng limitiert.

Die Serienproduktion des elektrischen Sondermodells ID.3 GTX Fire+Ice wurde am Montag im Zwickauer Fahrzeugwerk und der Gläsernen Manufaktur in Dresden gestartet. Es ist auf 1990 Exemplare limitiert und soll an den Golf 2 „Fire and Ice“ aus den 1990er-Jahren erinnern. Das Modell wurde wie schon damals der Golf 2 in Zusammenarbeit mit dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
20.08.2025
5 min.
„Coole Farbe, coole Felgen“: VW-Azubis aus Zwickau und Dresden bauen ID.3-Sondermodell schon vor dem Serienstart
Das Team: Henry Kohlsdorf und Felix Palaske (vorn, v. li.) sowie Enrico Heine (Projektleiter), Paul Meger, Janek Stettnisch, Rhona Emilia Hänel und Mattis Schaulinski (v. li.).
Mit dem GTX Fire+Ice will VW an die kultige Golf-2-Version erinnern. Das Modell läuft ab September in Zwickau vom Band. In Dresden ist es aber jetzt schon zu sehen. Dafür haben Azubis gesorgt.
Jan-Dirk Franke
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
26.08.2025
6 min.
Wird der VW ID bald zum Polo oder Golf? Das sagt ein Markenexperte aus Mittweida zu den Umbenennungs-Plänen
Produktion im VW-Werk in Zwickau. Eine Umbenennung des ID ist dort kein großes Thema.
Der Volkswagen-Konzern will sich vom Modellnamen „ID“ verabschieden und möglicherweise zu den „alten“ Markennamen zurückkehren. Riskant oder folgerichtig? Markensoziologe Oliver Errichiello von der Hochschule Mittweida hat dazu eine klare Meinung.
Eva-Maria Hommel
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel