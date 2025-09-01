Hoffnung auf Kultstatus: Volkswagen startet in Zwickau Produktion eines ID.3-Sondermodells

Mit dem GTX Fire+Ice will VW an die beliebte Golf-2-Version erinnern. Das Elektroauto wird auch in Dresden gefertigt. Die Auflage ist streng limitiert.

Die Serienproduktion des elektrischen Sondermodells ID.3 GTX Fire+Ice wurde am Montag im Zwickauer Fahrzeugwerk und der Gläsernen Manufaktur in Dresden gestartet. Es ist auf 1990 Exemplare limitiert und soll an den Golf 2 „Fire and Ice“ aus den 1990er-Jahren erinnern. Das Modell wurde wie schon damals der Golf 2 in Zusammenarbeit mit dem...