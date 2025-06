„Ich bin schockiert, tief bewegt und sehr traurig“: So erklärt Gunter Erfurt das Aus für Meyer Burger

Nach den Insolvenzanträgen des Solarherstellers für seine verbliebenen Standorte in Sachsen und Sachsen-Anhalt meldet sich der frühere CEO aus Freiberg zu Wort.

Erst die Werksschließung vergangenes Jahr in Freiberg, dann vor wenigen Tagen in den USA - und am Wochenende nun die Insolvenz der Standorte in Hohenstein-Ernstthal und Bitterfeld: Mit einem emotionalen Statement hat sich Gunter Erfurt, der ehemalige Vorstandschef von Meyer Burger, zum Aus des Solarherstellers zu Wort gemeldet. „Mit meinem...