Ikea verkauft jetzt auch günstigen Strom

Schnäppchenjäger aufgepasst: Günstige Möbel gibt es bei Ikea schon lange, doch jetzt steigt der Schweden-Riese auch ins Energiegeschäft ein und bietet in Kooperation mit „Svea Strom“ Strom an. Hunderte Euro Ersparnis sollen pro Jahr bei einem Wechsel drin ein. Jetzt sind weitere Details zu dem Flex-Tarif bekanntgeworden.

Chemnitz. Der schwedische Möbel-Riese Ikea bietet jetzt auch einen dynamischer Stromtarif an – mit ständig aktualisierten Preisen. Das Besondere daran: Auch private Haushalte bekommen so direkten Zugang zu den aktuellen Strompreisen an der Strombörse, die normalerweise Großabnehmern wie Fabriken vorbehalten sind. Statt fester Abschläge zahlen sie nur, was sie tatsächlich verbrauchen. Als Partner mit im Boot ist „Svea Strom“. Zuerst hatte die „Bild“ mit Verweis auf Informationen aus Unternehmenskreisen darüber berichtet.

Flex-Tarif mit minutengenauer Abrechnung

Berechnet wird jeweils der Echtzeit-Marktpreis, der sich alle 15 Minuten ändern kann. Dadurch können Stromfresser gezielt nur dann genutzt werden, wenn der Strom günstig ist. Das Prinzip dahinter ist simpel: Wenn viel Wind- oder Sonnenenergie im Netz verfügbar ist, sinken die Preise an der Börse oft deutlich. Wer in diesen Zeitfenstern das E-Auto lädt oder die Wärmepumpe betreibt, kann im Vergleich zu klassischen Tarifen enorm sparen.

Schon seit 2025 müssen Energieanbieter ihren Kunden derartige dynamische Tarife anbieten. Kunden brauchen für einen derartigen Tarif in der Regel aber ein intelligenten Messsystem („Smart Meter“), das Verbräuche genau erfasst und eine minutengenaue Abrechnung ermöglicht. Den Einbau eines Smart Meters können Kunden verlangen, Svea Strom bietet einen kostenlosen Einbau an. Mithilfe einer Smartphone-App und diesem Smart Meter kann der Strom dann minutengenau abgerechnet werden. Viele Versorger tun dies bislang aber eher ungern oder mit komplizierten Vertragsmodellen. Ikea setzt daher genau dort an.

Vorbild ist Schweden

„Dabei stehen die viertelstündlichen Preise bereits um 14 Uhr am Vortag fest, können vom Kunden in einer eigenen Smartphone-App abgerufen werden“, zitiert die „Bild“ Ikeas Energie-Chefin Jacqueline Polak. Das schaffe Planungssicherheit: „Wer seinen Verbrauch in günstige Stunden verlegt, kann Stromkosten senken und zugleich aktiv die Energiewende unterstützen.“ Vorbild sei Ikeas Heimatland Schweden, dort würden schon mehr als die Hälfte der Stromkunden dynamische Tarife nutzen. Gesteuert wird das Ganze über die Svea Solar App, die aktuelle Preise anzeigt und bei vorhandener Hardware wie Wallboxen oder Speichern als automatischer Energiemanager fungieren kann.

So groß ist das Sparpotenzial

Ikea und Svea Strom versprechen großes Sparpotenzial bei einem Wechsel. „Mit dem Stromtarif Svea Strom erhältst du direkten Zugriff auf die echten Einkaufspreise an der deutschen Strombörse und machst dich dauerhaft unabhängig von Preiserhöhungen traditioneller Stromanbieter. Allein dadurch kannst du bis zu 400 Euro pro Jahr sparen“, wirbt Svea Strom im Internet. „Noch mehr Sparpotenzial entsteht durch die Preisschwankungen an der Börse.“ Haushalte mit Batteriespeicher, E-Auto, PV-Anlage oder Wärmepumpe profitierten dabei besonders stark, da günstige Preise automatisch genutzt werden. In vielen Fällen seien dadurch Einsparungen von über 600 Euro pro Jahr möglich. Alle aktuellen Preise und ihren Verbrauch können Kunden jederzeit im Kundenportal oder in der Svea Solar App verfolgen.

Sonderkonditionen für Ikea-Mitglieder

Inhaber der Ikea Family Karte oder Mitglieder des Business Networks sparen zudem. Die monatliche Grundgebühr beträgt für sie 5,95 Euro statt der regulären 6,99 Euro. Wer sich bis zum 1. Februar 2026 für den Tarif entscheidet, spart sich darüber hinaus die Grundgebühr in den ersten sechs Monaten komplett. Zusätzlich gibt es nach einem halben Jahr Belieferung einen Einkaufsgutschein in Höhe von 25 Euro. Zu finden sind alle Details zu dem Tarif unter : https://www.sveasolar-shop.com/ikea/strom oder hier.

Wechsel mit Risiken verbunden

Allerdings ist mit der Kopplung des eigenen Strompreises an den Börsenstrompreis auch ein gewisses Risiko verbunden. Wenn der Verbrauch nicht in die Zeiten verlagert wird, zu denen der Strom günstig ist, kann der dynamische Tarif auch teurer werden als ein klassischer Tarif.

Gebucht werden kann der Ikea-Strom demnach seit diesem Mittwoch, dem 21. Januar. Der Flex-Tarif setzt nach Angaben von Svea Strom dabei auf 100 Prozent zertifizierten Ökostrom und ist monatlich kündbar. (juerg)