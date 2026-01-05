Immer mehr Menschen in Sachsen arbeiten noch im Rentenalter

Zehntausende Rentner in Sachsen stehen weiter im Berufsleben – oft als Minijobber. Was sie antreibt, warum Unternehmen auf Senioren setzen und wer von der neuen Aktivrente profitiert.

Rund 60.000 Sachsen gehen trotz Rente einer Arbeit nach. Ihre Zahl ist laut Bundesagentur für Arbeit in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Vor zehn Jahren arbeiteten noch gut 41.000 Frauen und Männer über der Regelarbeitsgrenze. Für Unternehmen sei es schwieriger geworden, Fachkräfte zu finden, begründet die Regionaldirektion in...