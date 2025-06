Kritik an VW aus Sachsen: CDU-Landtagsabgeordneter bezeichnet Recyclingpläne für Zwickau als „feige“

Die geplante Umstrukturierung des VW-Werks in Mosel trifft auf Widerspruch. Der CDU-Landtagsabgeordnete Peter Patt kritisiert den Konzern scharf – und lehnt jede weitere Förderung ab.

Die Ankündigung, das VW-Werk Zwickau-Mosel ab 2027 weitgehend umzustrukturieren, sorgt in Sachsen für politischen Zündstoff. Der Chemnitzer Landtagsabgeordnete Peter Patt (CDU) wirft dem Volkswagen-Konzern in einem öffentlichen Statement "feige Machtpolitik" vor. Der mächtige Gesamtbetriebsrat, so Patt, habe durchgesetzt, dass die...