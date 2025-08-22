Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein kompakter Mini-Bagger: In diesem Youtube-Video erklärt der Hersteller Scheppach, was das Gerät kann.
Ein kompakter Mini-Bagger: In diesem Youtube-Video erklärt der Hersteller Scheppach, was das Gerät kann. Bild: Screenshot/Youtube/Scheppach Germany
Wirtschaft regional
Kurios: Aldi, Norma & Co. verkaufen jetzt auch einen echten Bagger
Redakteur
Von Jürgen Becker
0:00 Anhören

Die Discounter bieten in ihren Online-Shops immer wieder auch mal etwas Überraschendes an. Jetzt haben Aldi, Norma und Kaufland erneut etwas Ungewöhnliches im Angebot: einen echten Bagger. Doch kann der was?

Essen.

Ein Kettenfahrzeug vom Discounter? Aldi, Norma24 und Kaufland probieren das tatsächlich. Die Lebensmittelhändler haben den Scheppach EXC815 in ihr Online-Sortiment aufgenommen - und sorgen dafür für Schlagzeilen und Gesprächsstoff: Doch ist das Gerät mehr als ein kostspieliges Männerspielzeug?

Normalerweise kostet der Scheppach EXC815 knapp 10.000 Euro, Aldi bietet ihn aktuell aber für 4699 Euro zuzüglich 39,95 Euro Versand an. Verkauft wird er dort nach eigenen Angaben aber erst ab dem 31. August. Bei Norma24 kann er hingegen schon jetzt bestellt werden - für derzeit 4854,95 Euro inklusive Versand. Lieferzeit: 5 bis 8 Werktage laut Discounter. Bei Bauhaus ist er momentan sogar sofort für 4799 Euro zu haben. Kaufland bietet ihn aktuell für 5189 Euro an.

Das kann der Bagger

Der Bagger EXC815 von Scheppach ist nach Herstellerangaben zwar klein. Er bringt aber immerhin über 550 Kilogramm auf die Waage und verfügt über einen Kettenantrieb mit einzeln steuerbaren Gummiketten, die für eine gute Manövrierfähigkeit sorgen sollen. Laut Werbung eignet er sich gut für Grabarbeiten auf Baustellen, für das Ausheben von Fundamenten oder Gartenprojekte.

 

Brauche ich einen besonderen Führerschein?

Mini-Bagger gelten in der Regel als Baumaschinen bis rund 2 Tonnen Gewicht. Sie sind kompakter als klassische Kettenbagger und werden vor allem auf kleineren Grundstücken oder bei präzisen Arbeiten eingesetzt. Für Baumaschinen bis 3,5 Tonnen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern – der Aldi-Bagger liegt mit seinem Gewicht und einer Maximalgeschwindigkeit von 1,7 Stundenkilometern sehr deutlich darunter – ist kein spezieller Führerschein nötig. Der normale Pkw-Führerschein reicht. Auf Privatgelände ist ohnehin keine Fahrerlaubnis erforderlich.

Mieten oft günstiger

Ein Kauf will dennoch gut überlegt sein. Denn trotz des großen Rabatts kommen Bauherren oder Projektierer, die das Gerät nur für wenige Tage oder sogar Wochen brauchen, mit einer Miete unter Umständen günstiger. Denn wer sich einen vergleichbaren Mini-Bagger für eine Woche mietet, zahlt je nach Region und Anbieter nur zwischen 200 und 700 Euro. (juerg)

