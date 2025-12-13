MENÜ
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Der Firmensitz der Zinnwald Lithium GmbH in Altenberg.
Schulterschluss für den Bergbau im Erzgebirge (v. l.): Sachsens Wirtschaftsstaatssekretär Sebastian Scheel, EU-Abgeordneter Oliver Schenk (CDU), BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff, Staatssekretär Andreas Handschuh von der Sächsischen Staatskanzlei und Zinnwald-Lithium-Geschäftsführer Marko Uhlig.
Staatssekretär Stefan Rouenhoff (vorn r.) aus Berlin im Gespräch mit Bergbaugegnern, unter ihnen Jens Weber (3. v. l.).
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Der Firmensitz der Zinnwald Lithium GmbH in Altenberg.
Schulterschluss für den Bergbau im Erzgebirge (v. l.): Sachsens Wirtschaftsstaatssekretär Sebastian Scheel, EU-Abgeordneter Oliver Schenk (CDU), BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff, Staatssekretär Andreas Handschuh von der Sächsischen Staatskanzlei und Zinnwald-Lithium-Geschäftsführer Marko Uhlig.
Staatssekretär Stefan Rouenhoff (vorn r.) aus Berlin im Gespräch mit Bergbaugegnern, unter ihnen Jens Weber (3. v. l.).
Wirtschaft regional
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH - und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.

Das größte Bergbauprojekt des 21. Jahrhunderts im sächsischen Erzgebirge soll auf dem Gelände der ehemaligen Grenzzollanlage in Zinnwald seinen Anfang nehmen. Wo einst Lkw an der deutsch-tschechischen Grenze abgefertigt wurden, führt wahrscheinlich schon bald eine etwa 30 Meter lange Rampe in die Unterwelt – zu einem Mundloch, fünf mal...
