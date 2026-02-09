Partner in Freiberg und Chemnitz produzieren erstes Klima-Benzin aus Sonnenstrom, Wasser und CO₂

Wirtschaft regional
In Freiberg wurde erstmals mit erneuerbarer Energie erzeugtes Methanol zu synthetischem Benzin verarbeitet - ein Meilenstein auf dem Weg zur Industrieanlage. Was jetzt noch fehlt.
Können Autos mit Verbrennungsmotoren bald nahezu klimaneutral fahren? German E-Fuel One heißt Deutschlands erste kommerzielle E-Fuel-Anlage, die mit Technologie aus Sachsen gebaut werden soll. Geplant ist sie auf dem Gelände eines Chemiewerks in Steyerberg zwischen Hannover und Bremen. Auf dem Weg dahin haben die TU Bergakademie Freiberg und...
