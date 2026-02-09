MENÜ
Martin Gräbner an der E-Fuel-Tankstelle in Freiberg: Mit dänischem E-Methanol aus der neuen Anlage in Kassø (r.) wurde jetzt erstmals strombasiertes synthetisches Benzin hergestellt.
Martin Gräbner an der E-Fuel-Tankstelle in Freiberg: Mit dänischem E-Methanol aus der neuen Anlage in Kassø (r.) wurde jetzt erstmals strombasiertes synthetisches Benzin hergestellt.
Die weltweit erste industrielle Anlage für E-Methanol aus Sonnenstrom in Kassø im Süden Dänemarks. Der Solarpark ist gleich nebenan.
Die weltweit erste industrielle Anlage für E-Methanol aus Sonnenstrom in Kassø im Süden Dänemarks. Der Solarpark ist gleich nebenan.
Klar wie Leitungswasser: So sieht der synthetische Kraftstoff aus, den Mario Kuschel von der Chemnitzer Firma CAC hier in den Händen hält.
Klar wie Leitungswasser: So sieht der synthetische Kraftstoff aus, den Mario Kuschel von der Chemnitzer Firma CAC hier in den Händen hält.
Wirtschaft regional
Partner in Freiberg und Chemnitz produzieren erstes Klima-Benzin aus Sonnenstrom, Wasser und CO₂
Von Oliver Hach
In Freiberg wurde erstmals mit erneuerbarer Energie erzeugtes Methanol zu synthetischem Benzin verarbeitet - ein Meilenstein auf dem Weg zur Industrieanlage. Was jetzt noch fehlt.

Können Autos mit Verbrennungsmotoren bald nahezu klimaneutral fahren? German E-Fuel One heißt Deutschlands erste kommerzielle E-Fuel-Anlage, die mit Technologie aus Sachsen gebaut werden soll. Geplant ist sie auf dem Gelände eines Chemiewerks in Steyerberg zwischen Hannover und Bremen. Auf dem Weg dahin haben die TU Bergakademie Freiberg und...
