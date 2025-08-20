Räumungsverkauf bei Aldi: Online-Shop schließt

Ende September ist Schluss: Alles muss raus. Aldi Nord und Süd schließen ihren gemeinsamen Online-Shop - und werben mit Schnäppchen. Lohnen die sich?

Essen Mülheim. Laptops, Laubbläser,-Rasenmäher, Eicrememaschine oder Mikrowellen: Alles muss raus. Aldi Nord und Aldi Süd räumen ihre Lager. Der gemeinsame Online-Shop macht zum 30. September zu. Auf viele Artikel gibt es deshalb jetzt hohe Rabatte. 50 Prozent Preisnachlass und mehr sind jetzt bei vielen Produkten drin - auch bei Balkonkraftwerken und E-Bikes. „Ob Haushalt, Garten, Technik, Möbel oder Freizeit – beim aktuellen Räumungsverkauf findest du attraktive Angebote und echte Schnäppchen in gewohnter Aldi-Qualität, aber nur solange der Vorrat reicht“, erklärt der Discounter dazu auf seiner Internetseite.

Alles muss raus: Aldi lockt mit satten Rabatten. Bild: Screenshot/aldi-onlineshop.de Alles muss raus: Aldi lockt mit satten Rabatten. Bild: Screenshot/aldi-onlineshop.de

Andere Aldi-Plattformen gibt es weiterhin

Betroffen von der Schließung ist nur der gemeinsame Aldi-Onlineshop der beiden Discounter Aldi Nord und Aldi Süd, in dem fast ausschließlich Non-Food-Artikel verkauft werden. Dazu gehören zum Beispiel Haushaltsgeräte, Multimedia-Artikel, Heimwerkerbedarf und Einrichtungsgegenstände, aber auch Drogerieartikel und Klamotten. Diese Artikel werden Kunden künftig nur noch in den Aldi-Filialen kaufen können. Die Apps und die anderen Internetseiten der beiden Discounter soll es aber weiterhin geben. Dort werden Kunden auch künftig aktuelle Sonderangebote für Lebensmittel bestellen können. Zudem werden Kunden dort auch weiter Non-Food-Produkte finden, die in den Filialen erhältlich sind. Angebote wie „Aldi Talk“, „Aldi Reisen“ und „Aldi Foto“ wird es demnach auf diesen Plattformen ebenfalls weiterhin geben.

Das ist der Grund für die Schließung

Der Aldi-Onlineshop war 2021 gegründet worden, er ist und war nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur jedoch nicht profitabel. Der Online-Shop soll Verluste geschrieben haben – 2023 etwa in Höhe von rund 4,8 Millionen Euro, wie t-online berichtet. Auch Einsparungen konnten das Minus zuletzt nicht entscheidend verringern. Der Non-Food-Online-Markt wird derzeit von Giganten wie Amazon und Temu dominiert, die mit Preisen, Sortiment und Lieferleistungen Maßstäbe setzen, mit denen Aldi nicht mithalten konnte. Aldi will sich künftig wieder stärker auf das Filialgeschäft konzentrieren, heißt es. Von der Schließung betroffen sind rund 80 Mitarbeiter.

Sind das alles Schnäppchen?

Dem Portal Giga teilte Aldi auf Anfrage mit, dass für im Online-Shop bestellte Artikel weiterhin die Möglichkeit besteht, diese innerhalb von 30 Tagen zurückzusenden. Bestseller sind nach eigenen Angaben derzeit zum Beispiel ein Full-HD-Smart-TV für 129 Euro, ein Smartphone Galaxy A16 für 149 Euro, ein Akku-Rasenmäher für 179 Euro oder eine Eiscreme-Maschine für 19,99 Euro. Ein Preischeck der „Freien Presse“ zeigt: Tatsächlich handelt es sich bei vielen Produkten um ein Schnäppchen. Einige Geräte gibt es aber auch bei einigen Händlern günstiger. Experten raten daher, immer die Preise vor dem Kauf zu vergleichen. (juerg)