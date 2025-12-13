Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH - und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.

Das größte Bergbauprojekt des 21. Jahrhunderts im sächsischen Erzgebirge soll auf dem Gelände der ehemaligen Grenzzollanlage in Zinnwald seinen Anfang nehmen. Wo einst Lkw an der deutsch-tschechischen Grenze abgefertigt wurden, führt wahrscheinlich schon bald eine etwa 30 Meter lange Rampe in die Unterwelt – zu einem Mundloch, fünf mal...