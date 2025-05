Sachsens Unternehmer:in des Jahres 2025 – Das sind die Gründer-Finalisten: Wer wird Sachsens bestes Start-up?

Am 16. Mai wird „Sachsens Unternehmer:in des Jahres“ gekürt. Über den Sonderpreis für das beste Start-up können Sie in einer Onlineabstimmung unter vier Finalisten mitentscheiden.

Chemnitz. Vier Finalisten hat die Jury des Wettbewerbs „Sachsens Unternehmer:in des Jahres“ für den Sonderpreis „Sachsen gründet – Start-up 2025“ ausgewählt. Der Sieger wird in einer Onlineabstimmung, dem Votum der Jury und live bei der Gala am 16. Mai in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden ermittelt. Die Ergebnisse gehen jeweils zu einem Drittel in die Gesamtwertung ein. Um den Sonderpreis haben sich in diesem Jahr insgesamt 33 Gründer oder Gründerteams aus Sachsen beworben. Die kreativen Start-ups kamen aus den unterschiedlichsten Branchen, vom spezialisierten Pflegedienst über Onlinehändler bis hin zu ausgeprägten Technologieunternehmen. Selbst eine neu gegründete vegane Fleischerei hatte sich Chancen auf den Preis ausgerechnet. Denn den können die jungen Unternehmen gut gebrauchen, um ihre Bekanntheit zu steigern. Der Sieger erhält ein Media-Budget im Wert von insgesamt 60.000 Euro in den drei beteiligten Tageszeitungen. Für die Jury war es keine einfache Aufgabe, die Finalisten für die Endrunde auszuwählen. Nach mehreren Abstimmungsrunden standen die vier Kandidaten fest und werden hier vorgestellt. Zudem präsentieren sie sich mit einem kurzen Video.

Von Freitag 0:01 Uhr bis Sonntag, 11. Mai, um 23:59 Uhr, kann abgestimmt werden unter: www.unternehmerpreis.de

Der Wettbewerb „Sachsens Unternehmer/in des Jahres“ und der Sonderpreis „Sachsen gründet – Start-up 2025“ ist eine Initiative von „Sächsische Zeitung“, „Freie Presse“, „Leipziger Volkszeitung“ und MDR sowie von Volkswagen Sachsen, LBBW, der Schneider+Partner Beratergruppe, der Gesundheitskasse AOK Plus und „So geht sächsisch“.

Technologie aus Chemnitz: Marko Rößler, Thomas Graichen, Daniel Froß

Die Gründer der Pinpoint GmbH in Chemnitz: Thomas Graichen, Marko Rößler und Daniel Froß (von links). Bild: Uwe Mann Die Gründer der Pinpoint GmbH in Chemnitz: Thomas Graichen, Marko Rößler und Daniel Froß (von links). Bild: Uwe Mann

Das 2021 gegründete Unternehmen Pinpoint GmbH entwickelt Ortungssysteme für Innenräume auf der Basis der sogenannten Ultrabreitband-Technologie (UWB). Damit wird ähnlich wie bei satellitengestützten Navigationssystemen wie GPS oder Galileo über das Smartphone eine sehr genaue Positionsbestimmung in Innenräumen möglich. „Unsere Vision ist es, die Positionierungstechnologie für Innenräume zu revolutionieren – präzise, datenschutzfreundlich und skalierbar,“ schrieben die Gründer des Unternehmens in ihrer Bewerbung für den Start-up-Preis. Die Technologie eignet sich beispielsweise für komplexe Gebäude wie Bahnhöfe, Verwaltungs- und Flughafengebäude mit hohem Personenaufkommen oder auch für Sicherheitszonen in Industriegebäuden mit kritischer Infrastruktur. Selbst Supermarktketten interessieren sich für die Technologie. Die drei Gründer hatten schon vor dem Start ihres Unternehmens viele Jahre am Lehrstuhl für Schaltkreis- und Systementwurf der Technischen Universität Chemnitz an dem Thema gearbeitet. „Nur Forschungsergebnisse zu produzieren war uns irgendwann zu wenig. Die Technologie erschien uns vielversprechend“, sagte Marko Rößler.

Geschäftsidee aus Dresden: Saskia Rhiza, Robert Reuther

Die beiden Gründer von „45minuten“: Robert Reuther und Saskia Rhiza. Bild: 45minuten Die beiden Gründer von „45minuten“: Robert Reuther und Saskia Rhiza. Bild: 45minuten

Es war eine aus der Not geborene Geschäftsidee mitten in der Coronapandemie. Die Geschichte der Gründer Robert Reuther und Saskia Rhiza begann im Frühjahr 2020, als Schulen geschlossen waren und der Unterricht nur online stattfinden konnte. Die zwei Dresdner fingen an, Lehrfilme und Arbeitsmaterial fürs Homeschooling kostenlos via Youtube zur Verfügung zu stellen. „Schnell erwuchs in den sozialen Medien eine größer werdende Community mit dem Wunsch nach weiterem Unterrichtsmaterial“, blickt Robert Reuther – zehn Jahre Lehrer für Religion, Deutsch, Ethik – zurück. Die Lehrkräfte hatten aus eigener Erfahrung einen großen Zeitfresser in ihrer Arbeit ausgemacht: die Unterrichtsvorbereitung. „Dabei wurde jedes Thema schon in zig Varianten aufbereitet“, sagt Saskia Rhiza. „Warum also nicht einfach erprobtes Material in einen Pool werfen, damit alle davon profitieren können“, so die langjährige Gymnasiallehrerin für Deutsch, Geschichte und Mathe. Jetzt bieten sie auf ihrer Plattform www.45-minuten.de vollständige Stundenvorbereitungen samt Verlaufsplan, Arbeitsmaterial und Lösungsblättern an. Voraussetzung für den Zugriff auf die Materialien ist die Bereitstellung einer eigenen Vorbereitung für die Community.

KI-Software aus Dresden: Titus Hartmann, Justus Feron, Richard Fankhänel

Die Gründer von „SpeechMind“: Titus Hartmann, Richard Frankhänel und Justus Feron (von links). Bild: SpeechMind Die Gründer von „SpeechMind“: Titus Hartmann, Richard Frankhänel und Justus Feron (von links). Bild: SpeechMind

Die Gründer der „SpeechMind GmbH“ sehen sich als Pioniere der KI-gestützten Protokollierung. Mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz wollen sie vor allem zur Digitalisierung und zum Bürokratieabbau in der deutschen Verwaltung beitragen. Schon vor dem Chat-GPT-Hype hatten die Quereinsteiger aus dem Maschinenbaustudium an der TU Dresden das Potenzial der KI-gestützten Sprachmodelle erkannt. Als die KI-Revolution vor zwei Jahren Fahrt aufnahm, konnten sie ihre Technologie weiterentwickeln. Als Zielgruppe für ihre Software sehen die drei Gründer öffentliche Verwaltungen, die Politik, aber auch Vorstandssitzungen und Gesellschafterversammlungen. Der Fokus auf den öffentlichen Dienst entstand aufgrund einer Projektanfrage von der Staatskanzlei des Saarlandes zur Protokollierung einer politischen Sitzung. „Das Feedback war überragend und so haben wir unsere Zielgruppe auf die Verwaltungs- und Digitalisierungsabteilungen im öffentlichen Dienst erweitert“, schildern die Gründer ihre Strategie im Bewerbungsschreiben für den Start-up-Preis. Die KI-gestützte Protokollierung ermöglicht eine schnelle, präzise und ressourcenschonende Erfassung und Dokumentation von Besprechungen, ohne das Personal zusätzlich zu belasten.

Neues Haushaltsgerät aus Mittweida: Marcel Nagler, Toni Plewe

Die Gründer der Tosa home appliances GmbH: Marcel Nagler (l.) und Toni Plewe. Bild: Tosa Die Gründer der Tosa home appliances GmbH: Marcel Nagler (l.) und Toni Plewe. Bild: Tosa

Wer wenig Platz zum Trocknen seiner Wäsche hat, wird das neue Haushaltsgerät aus Mittweida interessant finden. Der sogenannte „Heydry“ halbiert die Trocknungsdauer von Wäsche auf dem Wäscheständer. Sechs leistungsstarke Lüfter erzeugen eine gezielte Luftzirkulation, wodurch die Feuchtigkeit schneller abtransportiert und damit der Trocknungsprozess der Wäsche erheblich verkürzt wird. „Der Heydry zeichnet sich durch seine einfache Handhabung aus: Stecker einstecken, Gerät unter den Wäscheständer stellen und mit nur einem Knopfdruck starten“, preisen die Gründer der Tosa home appliances GmbH aus Mittweidda ihr Gerät im Bewerbungsschreiben für den Start-up-Preis an. Mit einem Stromverbrauch von nur 18 Watt auf höchster Stufe ist das neue Haushaltsgerät deutlich energieeffizienter als ein Wäschetrockner. Seit dem Marktstart im Frühjahr 2024 wird der „Heydry“ erfolgreich innerhalb Deutschlands über die Webseite des Unternehmens und seit August vergangenen Jahres auch über Amazon vertrieben. Der stationäre Handel soll als zusätzlicher Vertriebskanal etabliert werden – dazu finden nach Auskunft der Gründer aktuell bereits Gespräche mit Elektronikfachhändlern statt. (cul)