Andy Kaddatz leitet das Wella-Werk in Rothenkirchen. Die neue Abfüll-Linie ist für ihn ein Bekenntnis des Weltkonzerns zum Standort im Vogtland.
Andy Kaddatz leitet das Wella-Werk in Rothenkirchen. Die neue Abfüll-Linie ist für ihn ein Bekenntnis des Weltkonzerns zum Standort im Vogtland. Bild: Frank Hommel
Wirtschaft regional
„Schlechte Nachrichten gibt es genug:“ Dieser Weltkonzern mit Wurzeln im Vogtland investiert fast 4 Millionen Euro
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wella-Geschichte begann 1880 mit Haartüll für Perücken. Nun erobert KI die Werkhallen. Für Mitarbeiter ein Beweis, dass der Konzern in Rothenkirchen neben der Vergangenheit auch eine Zukunft hat.

Bei uns laufen die Geschäfte gut. Ein Satz, der dieser Tage in der Wirtschaft selten zu hören ist. Aber bei Wella in Rothenkirchen im Vogtland sagen sie ihn stolz.
