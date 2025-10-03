„Schlechte Nachrichten gibt es genug:“ Dieser Weltkonzern mit Wurzeln im Vogtland investiert fast 4 Millionen Euro

Wirtschaft regional
Die Wella-Geschichte begann 1880 mit Haartüll für Perücken. Nun erobert KI die Werkhallen. Für Mitarbeiter ein Beweis, dass der Konzern in Rothenkirchen neben der Vergangenheit auch eine Zukunft hat.
Bei uns laufen die Geschäfte gut. Ein Satz, der dieser Tage in der Wirtschaft selten zu hören ist. Aber bei Wella in Rothenkirchen im Vogtland sagen sie ihn stolz.
