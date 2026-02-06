Tschüss Erdgas, hallo Wasserstoff: Wie BMW Leipzig zum Vorreiter der Energiewende werden will

Um von fossilen Energieträgern wegzukommen, setzt man im Leipziger Werk auf Wasserstoff. Sogar ein Wasserstoff-Pkw soll bald in die Serienproduktion gehen. Und wie stehen VW und Porsche zum Thema?

In der Lackiererei bei BMW in Leipzig könnte man innerhalb von fünf Minuten 800.000 Brötchen backen. Mit Umluftöfen, Trocknersträngen und mehr als 60 verschiedenen Brennern wird dort der Lack getrocknet.