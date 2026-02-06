MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Petra Peterhänsel (BMW Leipzig), Christian Rosin (Mitnetz Gas) und Ralph Bahke (Ontras Gastransport) unterzeichneten im Herbst einen Vertrag zum Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz.
Petra Peterhänsel (BMW Leipzig), Christian Rosin (Mitnetz Gas) und Ralph Bahke (Ontras Gastransport) unterzeichneten im Herbst einen Vertrag zum Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz. Bild: BMW AG, München
Petra Peterhänsel (BMW Leipzig), Christian Rosin (Mitnetz Gas) und Ralph Bahke (Ontras Gastransport) unterzeichneten im Herbst einen Vertrag zum Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz.
Petra Peterhänsel (BMW Leipzig), Christian Rosin (Mitnetz Gas) und Ralph Bahke (Ontras Gastransport) unterzeichneten im Herbst einen Vertrag zum Anschluss an das Wasserstoff-Kernnetz. Bild: BMW AG, München
 5 Bilder
Wirtschaft regional
Tschüss Erdgas, hallo Wasserstoff: Wie BMW Leipzig zum Vorreiter der Energiewende werden will
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um von fossilen Energieträgern wegzukommen, setzt man im Leipziger Werk auf Wasserstoff. Sogar ein Wasserstoff-Pkw soll bald in die Serienproduktion gehen. Und wie stehen VW und Porsche zum Thema?

In der Lackiererei bei BMW in Leipzig könnte man innerhalb von fünf Minuten 800.000 Brötchen backen. Mit Umluftöfen, Trocknersträngen und mehr als 60 verschiedenen Brennern wird dort der Lack getrocknet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
4 min.
Wasserstoff im Hinterrad: Chemnitzer Unternehmen entwickelt neuen Traktor-Antrieb
Bei der Neuentwicklung der Firma Hörmann steckt der ringförmige, schwarze Wasserstofftank im Hinterrad.
Wasserstoff als Alternative zum Dieselmotor? Bei Traktoren oder Baufahrzeugen scheitert das zurzeit unter anderem an einem Platzproblem. Die Chemnitzer Firma Hörmann präsentiert jetzt eine Lösung.
Eva-Maria Hommel
05.12.2025
5 min.
Der Stoff, aus dem Träume sind: Weshalb Wasserstoff zuerst durchs Erzgebirge strömt
Technisch ist das kein Problem: Ontras-Sprecher Sebastian Luther an der Erdgas-Verdichterstation in Sayda im Erzgebirge.
Für Deutschlands Wasserstoff-Wirtschaft fällt bald der Startschuss – einen Steinwurf von Sachsen entfernt. Vorn dabei: Ein Leipziger Netzbetreiber, der noch Erdgas durchs Erzgebirge leitet.
Frank Hommel
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
09:17 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
09:18 Uhr
3 min.
Unwetterwarnung im Nordosten – Flughafen BER weiter dicht
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der Winter hat Deutschlands Nordosten im Griff. Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm, gebietsweise herrscht Unwetter-Gefahr.
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Update
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel