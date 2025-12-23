MENÜ
Kevin Meitsky und Mario Geißler von „Points2BIM“ können aus Punktwolken 3D-Modelle von Gebäuden entwickeln.
Kevin Meitsky und Mario Geißler von „Points2BIM“ können aus Punktwolken 3D-Modelle von Gebäuden entwickeln.
Wirtschaft regional
Typisch Chemnitz: Wie ein Startup in einer ehemaligen Fabrik Architekten das Leben leichter machen will
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Startup-Wettbewerb „Sachsen gründet“: „Kollege KI“ könnte für Planer künftig eine große Hilfe sein und Bauprojekte schneller und günstiger machen.

Das erste, was Mario Geißler über sein Unternehmen sagt, ist: „Es ist typisch Chemnitz“. Typisch, dass es aus einem Netzwerk entstanden ist. Und typisch ist auch der Ort, an dem er zusammen mit Kevin Meitsky das Startup „Points2BIM“ führt. Er heißt schlicht „Die Fabrik“: Eine ehemalige Schleifmaschinenfabrik, die historische...
