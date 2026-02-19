Ukraine, Namibia, Chemnitz: Wasserstoff-Container des Fraunhofer-IWU soll gleich mehrere Probleme lösen

Der große Stromausfall in Berlin hat gezeigt: Nicht nur in Krisengebieten kann die Versorgung zusammenbrechen. Eine Chemnitzer Technik kann für Unternehmen interessant sein – und für Sportvereine.

Wasserstoff ist wie Champagner: selten, teuer und nicht jedermanns Sache. Doch das soll sich bald ändern, jedenfalls steht es so in der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Die Vorteile sind bekannt: Wasserstoff lässt sich mit Strom aus erneuerbaren Energien herstellen, er kann zum Heizen benutzt werden oder einen Motor...