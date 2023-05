Unternehmerpreis in Sachsen: Das Finale um "Die Träumende"

Das 1991 gegründete Umwelttechnologie-Unternehmen gehört zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich industrieller Abgasreinigung und Wasserbehandlung. Die innovativen Kompaktanlagen zur Reinigung und Entsorgung von Prozessabgasen werden weltweit in der Halbleiterindustrie, in der Fotovoltaik und in der Elektronikindustrie eingesetzt. Für die Anlagen zur Behandlung industrieller Abwässer gibt es Kunden in zahlreichen Branchen, von der Lebensmittelindustrie über die Papierindustrie bis hin zu Kosmetikherstellern. Rene Reichardt ist der Sohn des Mitgründers Horst Reichardt. 2016 wurde er geschäftsführender Gesellschafter. Seit 2021 führt Rene Reichardt das Unternehmen mit weltweit 850 Beschäftigten, davon rund 400 in Dresden, als alleiniger Geschäftsführer. DAS Environmental Expert betreut mit weltweit zehn Niederlassungen in den USA, Südamerika und Asien mehr als 500 Unternehmen in 40 Ländern und erzielt einen Jahresumsatz von rund 150 Millionen Euro. In Sachsen zählt das Unternehmen zu den größten Zulieferunternehmen der Halbleiterindustrie. Im vergangenen Jahr wurde der Standort in Dresden erweitert und die Produktionskapazität erhöht. Zudem wurden Räume für Ausbildung sowie Forschung und Entwicklung geschaffen.

Reichardt setzt auf eine agile Unternehmenskultur und Internationalität. An den Unternehmensstandorten arbeiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mehr als 30 Nationalitäten. Jedem Mitarbeiter gleiche Chancen zu ermöglichen, sei Teil der Unternehmens-DNA, versichert Reichardt. DAS Environmental Expert hat das Ziel, mit innovativen Technologien die Balance zwischen industriellem Wachstum und der Bewahrung natürlicher Ressourcen zu finden und damit Industrieprozesse umweltfreundlicher, sicherer und effizienter zu gestalten. "Der verantwortungsvolle Umgang mit den lebenswichtigen Ressourcen Luft und Wasser ist eine weltweite Herausforderung unserer Zeit", meint der 45-jährige Unternehmer. Sein Unternehmen stelle sich dieser Herausforderung. cul/fp

Umsatz: 148,7 Millionen Euro

Beschäftigte: 850