Vom Silicon Valley nach Chemnitz: Wie ein Startup Medikamentenfälschungen bekämpfen will

Startup-Preis „Sachsen gründet“ 2026: Produktfälschungen verursachen weltweit Millionenschäden und können Menschenleben kosten. Ein junges Unternehmen hat eine Methode entwickelt, um sie zu erkennen.

Manche Ideen sind so einleuchtend, dass man sich fragt, warum es das nicht schon lange gibt. Man stelle sich vor, man will irgendwo in Afrika ein Medikament kaufen. Und ist sich nicht sicher, ob es echt ist. Schnell einen Code mit dem Handy eingescannt – schon ist die Sache klar.