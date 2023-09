VW drosselt Produktion in Zwickau und Dresden

Die Fertigung des ID.3 ruht für zwei Wochen.

Zwickau.

Volkswagen nutzt die Schulferien in Sachsen, um die Produktion des Elektroautos ID.3 für zwei Wochen zu drosseln. Im Fahrzeugwerk Zwickau wird die Fertigungslinie 1 in Halle 5 in den Herbstferien heruntergefahren, bestätigte am Dienstag ein Sprecher des Unternehmens. Die Produktion der Modelle ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron sowie Audi Q4 Sportback e-tron laufe im Dreischichtbetrieb weiter, hieß es. In der Gläsernen Manufaktur in Dresden ruht die Produktion für zwei Wochen komplett. "Es handelt sich um eine Anpassung an die Marktlage", erklärte der Sprecher.